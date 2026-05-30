Qordonun “Barsa”ya keçidi klubun ən bahalı yeddinci transferidir

Hücumçu Entoni Qordonun “Nyukasl”dan “Barselona”ya transferi klub tarixində yeddinci ən bahalı transfer olub və Antuan Qrizmannın 2019-cu ildə Kataloniya klubuna qoşulmasından bəri ən böyük transferdir.
İdman.Biz bildirir ki, mediada yayılan xəbərlərə görə, “blauqrana” oyunçunun transferi üçün 80 milyon avroya qədər pul ödəyəcək.
“Barselona”nın ən bahalı transferləri arasında Usman Dembele (148 milyon avro, “Borussiya Dortmund”dan), Filip Koutinyo (135 milyon avro, “Liverpul”dan), Antuan Qrizmann (120 milyon avro, “Atletiko Madrid”dən), Neymar (88 milyon avro, “Santos”dan), Frenki de Yonq (86 milyon avro, “Ayaks”dan) və Luis Suares (81,7 milyon avro, “Liverpul”dan) yer alır.
Mövsümün sonuna qədər Qordon bütün yarışlarda “Nyukasl”da 46 oyun keçirib, 17 qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun təxmini dəyəri 60 milyon avrodur.