30 May 2026
AZ

Qordonun “Barsa”ya keçidi klubun ən bahalı yeddinci transferidir

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 May 2026 08:19
108
Qordonun “Barsa”ya keçidi klubun ən bahalı yeddinci transferidir

Hücumçu Entoni Qordonun “Nyukasl”dan “Barselona”ya transferi klub tarixində yeddinci ən bahalı transfer olub və Antuan Qrizmannın 2019-cu ildə Kataloniya klubuna qoşulmasından bəri ən böyük transferdir.

İdman.Biz bildirir ki, mediada yayılan xəbərlərə görə, “blauqrana” oyunçunun transferi üçün 80 milyon avroya qədər pul ödəyəcək.

“Barselona”nın ən bahalı transferləri arasında Usman Dembele (148 milyon avro, “Borussiya Dortmund”dan), Filip Koutinyo (135 milyon avro, “Liverpul”dan), Antuan Qrizmann (120 milyon avro, “Atletiko Madrid”dən), Neymar (88 milyon avro, “Santos”dan), Frenki de Yonq (86 milyon avro, “Ayaks”dan) və Luis Suares (81,7 milyon avro, “Liverpul”dan) yer alır.

Mövsümün sonuna qədər Qordon bütün yarışlarda “Nyukasl”da 46 oyun keçirib, 17 qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-a görə, onun təxmini dəyəri 60 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Frenk Lempard “Koventri Siti”dən ayrılacağı barədə şayiələrə münasibət bildirib
07:13
Dünya futbolu

Frenk Lempard “Koventri Siti”dən ayrılacağı barədə şayiələrə münasibət bildirib

Klub ötən mövsüm Çempionşipi qazanıb
Rahim Sterlinq həbs edilib - The Sun
06:14
Dünya futbolu

Rahim Sterlinq həbs edilib - The Sun

Dördqat Premyer Liqa qalibinin avtomobilində qanunsuz maddələr aşkar edilib
Kloppun agenti məşqçinin Səudiyyə Ərəbistanında iş perspektivindən danışıb
04:16
Dünya futbolu

Kloppun agenti məşqçinin Səudiyyə Ərəbistanında iş perspektivindən danışıb

Klopp hazırda “Red Bull Group”un idman direktoru vəzifəsində çalışır
“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq
03:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq

Keçən mövsüm 34 oyunda Duqlas Luis bir qol vurub
“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb
01:44
Dünya futbolu

“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb

“Montsa” vəsiqə uğrunda “Katanzaro” ilə mübarizə aparıb
“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb
01:25
Dünya futbolu

“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb

Lakin ingilis klubu məbləği açıqlamayıb

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi