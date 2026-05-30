Frenk Lempard “Koventri Siti”dən ayrılacağı barədə şayiələrə münasibət bildirib

“Koventri Siti”nin çalışdırıcısı Frenk Lempard klubdan ayrılacağı ilə bağlı şayiələrə cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, onun rəhbərliyi altında klub ötən mövsüm Çempionşipi qazanıb və Premyer Liqaya yüksəlib.
“Mən bu şayiələrə reaksiya vermirəm. “Koventri Siti”yə işimi bacardığım qədər yaxşı yerinə yetirmək üçün gəldim və burada keçirdiyim vaxtdan zövq alıram. Bu, bizi indiki vəziyyətə gətirən gözəl 18 ay olub və çox xoşbəxtəm.
Çox çalışmağı sevirəm və klubdakı ətrafımdakı insanları bəyənirəm. Komandadakı hər kəs birdir. Gələn yay görüləsi çox işimiz var", - deyə Lempard “Sky Sports”a bildirib.