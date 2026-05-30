30 May 2026
AZ

Frenk Lempard “Koventri Siti”dən ayrılacağı barədə şayiələrə münasibət bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 May 2026 07:13
367
Frenk Lempard “Koventri Siti”dən ayrılacağı barədə şayiələrə münasibət bildirib

“Koventri Siti”nin çalışdırıcısı Frenk Lempard klubdan ayrılacağı ilə bağlı şayiələrə cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, onun rəhbərliyi altında klub ötən mövsüm Çempionşipi qazanıb və Premyer Liqaya yüksəlib.

“Mən bu şayiələrə reaksiya vermirəm. “Koventri Siti”yə işimi bacardığım qədər yaxşı yerinə yetirmək üçün gəldim və burada keçirdiyim vaxtdan zövq alıram. Bu, bizi indiki vəziyyətə gətirən gözəl 18 ay olub və çox xoşbəxtəm.

Çox çalışmağı sevirəm və klubdakı ətrafımdakı insanları bəyənirəm. Komandadakı hər kəs birdir. Gələn yay görüləsi çox işimiz var", - deyə Lempard “Sky Sports”a bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qordonun “Barsa”ya keçidi klubun ən bahalı yeddinci transferidir
08:19
Dünya futbolu

Qordonun “Barsa”ya keçidi klubun ən bahalı yeddinci transferidir

Qordonun “Barselona”ya keçidi Qrizmanndan bəri ən böyük transferdir
Rahim Sterlinq həbs edilib - The Sun
06:14
Dünya futbolu

Rahim Sterlinq həbs edilib - The Sun

Dördqat Premyer Liqa qalibinin avtomobilində qanunsuz maddələr aşkar edilib
Kloppun agenti məşqçinin Səudiyyə Ərəbistanında iş perspektivindən danışıb
04:16
Dünya futbolu

Kloppun agenti məşqçinin Səudiyyə Ərəbistanında iş perspektivindən danışıb

Klopp hazırda “Red Bull Group”un idman direktoru vəzifəsində çalışır
“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq
03:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq

Keçən mövsüm 34 oyunda Duqlas Luis bir qol vurub
“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb
01:44
Dünya futbolu

“Montsa” bir ildən sonra A Seriyasına qayıdıb

“Montsa” vəsiqə uğrunda “Katanzaro” ilə mübarizə aparıb
“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb
01:25
Dünya futbolu

“Nyukasl” “Barselona”nın Qordon üçün ödədiyi məbləği “əhəmiyyətli” adlandırıb

Lakin ingilis klubu məbləği açıqlamayıb

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi