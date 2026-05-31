31 May 2026
AZ

Leao A Seriyasını tərk etmək istədiyini bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 May 2026 04:22
65
Leao A Seriyasını tərk etmək istədiyini bildirib

“Milan”ın portuqaliyalı yarımmüdafiəçisi Rafael Leao bu yay klubdan ayrılmaq və şansını başqa liqada sınamaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu yaxınlarda başa çatan İtaliya Seriya A mövsümündə 26 yaşlı Leao 29 oyun keçirib, doqquz qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib, komandası beşinci yeri tutub və Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməyib.

“Milan”la tarix yazdığım üçün qürur duyuram, amma yeni bir fəsil istəyirəm. Özümü başqa liqada oynamağa hazır hiss edirəm.

“Milan” üçün əlimdən gələni etdim, amma yeni bir çağırışın vaxtıdır”, - Leao Sport TV-yə verdiyi müsahibədə bildirib.

Leao həmçinin İtaliya Kubokunda iki oyuna çıxıb və bir qol vurub. Portuqaliyalı oyunçu 2019/2020 mövsümündən bəri "rossoneri"dədir.

Daha əvvəl “Real Madrid”, “Mançester Siti” və “Mançester Yunayted” kimi nəhənglər tərəfindən oyunçuya maraq ifadə edilib. Türkiyənin “Qalatasaray” və “Fənərbağça” klubları da Leao ilə maraqlanırdı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mikel Arteta: “PSJ dünyanın ən yaxşı komandasıdır”
03:14
Dünya futbolu

Mikel Arteta: “PSJ dünyanın ən yaxşı komandasıdır”

Turnirin həlledici oyununda londonlular parislilərə məğlub olublar
İspan məşqçilər Çempionlar Liqasını 13 dəfə qazanıblar
01:51
Dünya futbolu

İspan məşqçilər Çempionlar Liqasını 13 dəfə qazanıblar

İtalyan məşqçilər də 13 dəfə Çempionlar Liqası titulunu qazanıblar
“Arsenal” bu mövsüm ÇL-də əsas vaxtda uduzmayıb
01:33
Dünya futbolu

“Arsenal” bu mövsüm ÇL-də əsas vaxtda uduzmayıb

“Arsenal” Çempionlar Liqası mövsümünü məğlubiyyətsiz başa vuran yeganə komandadır
Haverts ÇL-nin finalında iki fərqli komandanın heyətində qol vuran üçüncü oyunçudur
01:21
Dünya futbolu

Haverts ÇL-nin finalında iki fərqli komandanın heyətində qol vuran üçüncü oyunçudur

Haverts başa çatmış Çempionlar Liqası mövsümündə altı oyun keçirib
“Arsenal” 32 ildir ki, avrokubok qazanmır
00:57
Dünya futbolu

“Arsenal” 32 ildir ki, avrokubok qazanmır

“Arsenal” 8 avrokubok finalının 6-da məğlub olub
PSJ Çempionlar Liqasında bir mövsümdə qol rekordunu təkrar edib
00:21
Dünya futbolu

PSJ Çempionlar Liqasında bir mövsümdə qol rekordunu təkrar edib

Əvvəllər Çempionlar Liqası mövsümündə ən çox qol vuran komanda “Barselona” idi

Ən çox oxunanlar

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq
30 May 03:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq

Keçən mövsüm 34 oyunda Duqlas Luis bir qol vurub