Paulo Dibala “Roma”da qalır – Maaşı azalacaq

Paulo Dibala maaşının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına razılıq verib.
İdman.Biz “La Gazzetta dello Sport”a istinadən xəbər verir ki, hücumçu “Roma”nın təklifini qəbul edib və onlarla müqaviləsini iki il uzadacaq, bundan sonra isə çox güman ki, Argentinaya köçəcək.
32 yaşlı futbolçu hazırkı 8 milyon avrosundan ildə 2,5 milyon avro qazanmağa, üstəgəl oynadığı oyunların sayına görə bonuslar almağa razılıq verib.
Bildirilir ki, həyat yoldaşı Dibalanı Argentinaya qayıtmağa təşviq edib və Türkiyədən də təkliflər olub, lakin Paulo, xüsusən də “Roma” Çempionlar Liqasına qayıtdığı üçün qalmağı seçib. “Roma”nın baş məşqçisi Can Pyero Qasperininin ulduzun müqaviləsini uzatmaqda israr etdiyi bildirilir.
Bu mövsüm argentinalı A Seriyasında 22 oyun keçirib və iki qol vurub.