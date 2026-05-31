İspan məşqçilər Çempionlar Liqasını 13 dəfə qazanıblar

İspan məşqçilər Çempionlar Liqası və Avropa Çempionları Kubokunu on üç dəfə qazanıblar.
İdman.Biz bildirir ki, mayın 30-da Luis Enrikenin rəhbərliyi altında PSJ finalda “Arsenal” komandasını məğlub etdi. Bu, Xixonlu məşqçinin turnirdəki üçüncü qələbəsidir.
Pep Qvardiola da üç dəfə, Migel Munyos, Visente del Boske və Xose Villalonqa hərəyə iki dəfə, Rafael Benítes isə bir dəfə qalib gəliblər.
İtalyan məşqçilər də 13 dəfə Çempionlar Liqası titulunu qazanıblar. Alman məşqçilər 10, ingilis məşqçilər isə yeddi dəfə qalib gəliblər.