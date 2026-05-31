31 May 2026
AZ

PSJ son iki mövsümdə ÇL-nin pley-offunda ingilis klublarını altı dəfə məğlub edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
31 May 2026 00:04
30
PSJ son iki mövsümdə ÇL-nin pley-offunda ingilis klublarını altı dəfə məğlub edib

PSJ son iki mövsümdə Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində altı dəfə İngiltərə klublarını məğlub edib.

İdman.Biz bildirir ki, Luis Enrikenin komandası mayın 30-da finalda “Arsenal” komandasını məğlub edərək (1:1, penaltilər seriyasında 4:3) kuboku qazanıb.

Dörddəbir finalda parislilər “Liverpul”a (2:0, 2:0), 1/8 finalda isə “Çelsi”yə (5:2, 3:0) qalib gəliblər.

Ötənilki mövsümdə Fransa klubu 1/8 finalda “Liverpul”a (0:1, 1:0, penaltilər seriyasında 4:1), 1/4 finalda “Aston Villa”ya (3:1, 2:3) və yarımfinalda “Arsenal”a (1:0, 2:1) qalib gəlmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kilian Mbappe “Real”a uğursuzluq gətirib?
00:16
Dünya futbolu

Kilian Mbappe “Real”a uğursuzluq gətirib?

Madrid klubu Mbappedən sonra iki dəfə dörddəbir finalda mübarizədən kənarlaşdırılıb
Luis Enrike Qvardiola və Zidanın göstəricisini təkrar edib
30 May 23:47
Dünya futbolu

Luis Enrike Qvardiola və Zidanın göstəricisini təkrar edib

2015-ci ildə Enrike “Barselona”nı bu yarışda qələbəyə aparıb
UEFA Superkuboku uğrunda oyunun iştirakçıları məlum olub
30 May 23:41
Dünya futbolu

UEFA Superkuboku uğrunda oyunun iştirakçıları məlum olub

“Aston Villa” UEFA Avropa Liqasının finalında “Frayburq”u 3:0 hesabı ilə məğlub edib
“Arsenal” tarixində ikinci dəfə Çempionlar Liqasının finalında məğlub olub
30 May 23:34
Dünya futbolu

“Arsenal” tarixində ikinci dəfə Çempionlar Liqasının finalında məğlub olub

2006-cı ildə “Arsenal” turnirin finalında “Barselona”ya uduzmuşdu
Vitinya Çempionlar Liqası finalının oyunçusu seçilib
30 May 23:26
Dünya futbolu

Vitinya Çempionlar Liqası finalının oyunçusu seçilib

Vitinya oyuna start heyətində başlayıb və əlavə vaxtın 106-cı dəqiqəsində əvəzlənib
“Pari Sen-Jermen” ardıcıl iki dəfə Çempionlar Liqasını qazanan ikinci klubdur
30 May 23:18
Dünya futbolu

“Pari Sen-Jermen” ardıcıl iki dəfə Çempionlar Liqasını qazanan ikinci klubdur

Bundan əvvəl yalnız “Real Madrid” titulunu qoruya bilmişdi

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq
30 May 03:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq

Keçən mövsüm 34 oyunda Duqlas Luis bir qol vurub