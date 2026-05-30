31 May 2026
AZ

Luis Enrike Qvardiola və Zidanın göstəricisini təkrar edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
30 May 2026 23:47
70
Luis Enrike Qvardiola və Zidanın göstəricisini təkrar edib

Luis Enrike məşqçilik karyerasında üçüncü dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub.

İdman.Biz bildirir ki, bu gün ispan məşqçinin rəhbərliyi altında PSJ finalda “Arsenal”ı məğlub edərək (1:1, penaltilərdə 4:3) kuboku başı üzərinə qaldırıb.

Parislilər ötən il də turnirin qalibi olmuşdular. 2015-ci ildə Enrike “Barselona”nı bu yarışda qələbəyə aparıb.

İndi Luis üç dəfə Çempionlar Liqasını və ya Avropa Çempionları Kubokunu qazanan Bob Peysli, Zinəddin Zidan və Pep Qvardiolaya bərabərdir. Karlo Ançelottinin beş kuboku var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kilian Mbappe “Real”a uğursuzluq gətirib?
00:16
Dünya futbolu

Kilian Mbappe “Real”a uğursuzluq gətirib?

Madrid klubu Mbappedən sonra iki dəfə dörddəbir finalda mübarizədən kənarlaşdırılıb
PSJ son iki mövsümdə ÇL-nin pley-offunda ingilis klublarını altı dəfə məğlub edib
00:04
Dünya futbolu

PSJ son iki mövsümdə ÇL-nin pley-offunda ingilis klublarını altı dəfə məğlub edib

PSJ ingilis klublarının qəniminə çevrilib
UEFA Superkuboku uğrunda oyunun iştirakçıları məlum olub
30 May 23:41
Dünya futbolu

UEFA Superkuboku uğrunda oyunun iştirakçıları məlum olub

“Aston Villa” UEFA Avropa Liqasının finalında “Frayburq”u 3:0 hesabı ilə məğlub edib
“Arsenal” tarixində ikinci dəfə Çempionlar Liqasının finalında məğlub olub
30 May 23:34
Dünya futbolu

“Arsenal” tarixində ikinci dəfə Çempionlar Liqasının finalında məğlub olub

2006-cı ildə “Arsenal” turnirin finalında “Barselona”ya uduzmuşdu
Vitinya Çempionlar Liqası finalının oyunçusu seçilib
30 May 23:26
Dünya futbolu

Vitinya Çempionlar Liqası finalının oyunçusu seçilib

Vitinya oyuna start heyətində başlayıb və əlavə vaxtın 106-cı dəqiqəsində əvəzlənib
“Pari Sen-Jermen” ardıcıl iki dəfə Çempionlar Liqasını qazanan ikinci klubdur
30 May 23:18
Dünya futbolu

“Pari Sen-Jermen” ardıcıl iki dəfə Çempionlar Liqasını qazanan ikinci klubdur

Bundan əvvəl yalnız “Real Madrid” titulunu qoruya bilmişdi

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq
30 May 03:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” Duqlas Luisin transfer hüquqlarını “Yuventus”dan almayacaq

Keçən mövsüm 34 oyunda Duqlas Luis bir qol vurub