31 May 2026
Mikel Arteta: "PSJ dünyanın ən yaxşı komandasıdır"

31 May 2026 03:14
Mikel Arteta: "PSJ dünyanın ən yaxşı komandasıdır"

“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta UEFA Çempionlar Liqasının finalından sonra PSJ-nin ustalıq səviyyəsi barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, turnirin həlledici oyununda londonlular parislilərə 1:1 (3:4 pen.) hesabı ilə məğlub olublar.

“PSJ ilə oynamaq çətindir. Buna görə də onlar ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasını qazandılar. Buna oyunçularının keyfiyyəti və məşqçilərinin yanaşması kömək etdi. Onlar həqiqətən elit komandadırlar.

Mən PSJ-ni, o cümlədən Luis Enrikeni təbrik etmək istərdim, çünki mənim fikrimcə, onlar dünyanın ən yaxşı komandasıdır. Mən heç vaxt top üzərində və fərdi səviyyədə belə performans görməmişəm. Topu itirdikdən sonra meydanın müəyyən hissələrində oynamaq planın bir hissəsi deyildi, amma rəqib onları ora köçməyə məcbur etdi”, - Arteta bildirib.

