Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

“Liverpul”dan qovulmuş niderlandlı məşqçi Arne Slot “Milan”da baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəddir.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Saşa Tavolyeriyə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, hazırda iki tərəf arasında danışıqlar davam edir.
Slot 2024-cü ilin yayından bəri mersisaydlılara rəhbərlik edirdi. Onun rəhbərliyi altında “Liverpul” 2024/25 mövsümündə İngiltərə Premyer Liqasının titulunu qazanıb. “Qırmızılar” cari mövsümü 60 xalla başa vurub və beşinci yerdə qərarlaşıb. “Liverpul”a təyin olunmazdan əvvəl Slot “Feyenoord”u çalışdırıb.
2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib. Komanda beşinci yeri tutub və Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməyib.