De Brüyne Kontenin “Napoli”dən gedişinə sevinir

“Napoli”nin yarımmüdafiəçisi Kevin De Brüyne Antonio Kontenin İtaliya klubunun baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılmaq qərarı ilə bağlı danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Kontenin rəhbərliyi altında “Napoli” bütün yarışlarda 91 oyun keçirib. Komanda 54 qələbə qazanıb, 19 heç-heçə edib və 18-də məğlub olub.
“Əlbəttə ki, klubda mənim üçün çətin idi, çünki Kontenin futbola baxışı məndən tamamilə fərqlidir. Düzünü desəm, heç vaxt ən sevdiyim mövqedə oynamaq imkanım olmayıb. Hər halda, həmişə komanda üçün bütün gücümü sərf etməyə çalışırdım.
Biz çox müdafiədə oynadıq. 4-5-1 sxemindən istifadə edərək hər oyunda bir qol fərqi ilə qalib gəlməyə çalışsanız, müəyyən bir futbol növü oynayırsınız. Mövsümün əvvəlində daha da dərinə getdik. Mərkəz hücumçumuz cəmi 10 qol vurdu, ona görə də təsəvvür edə biləcəyiniz kimi, statistika təsirli olmayacaq.
Kontenin gedişindən məmnunammı? Bəli. Anladığım qədəri ilə, o, qalmağa məcbur deyildi. Yayda necə oynayacağımızla bağlı vədlər var idi, amma sonda çox az şey baş verdi. Bunu məyusedici hesab edirəm. Futbol əyləncəli olmalıdır və təəssüf ki, bu cəhətin çatışmadığını gördüm. Hər şeyi udmağın mənası yoxdur; futbola fərqli baxışlarımız var. Kontenin rəhbərliyi altında heç vaxt öz mövqeyimdə oynaya bilmədim.
Gələcəyim? Müqaviləmdə daha bir il var, amma bu barədə danışmaq istəyirəm. Keçən il necə oynayacağımız və nə edəcəyimiz barədə çox danışıldı, amma heç nə alınmadı”, - De Brüyne “Football İtalia”ya bildirib.
Növbəti mövsümdə neapollular UEFA Çempionlar Liqasında və İtaliya Superkubokunda iştirak edəcəklər.