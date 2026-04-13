Slot PSJ ilə cavab matçında nəyə diqqət yetirəcəyini açıqlayıb

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 finalının “Pari Sen-Jermen”ə qarşı cavab oyunundan əvvəl komandanın taktiki seçimi barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç aprelin 14-də olacaq.
“Sistemi dəyişdirəndə, adətən diqqət mərkəzində olan məsələ bu olur. Sabahkı yanaşma Parisdəki yanaşmamızdan çox da fərqlənməyəcək. Mən heç vaxt bütün 90 dəqiqə ərzində aşağı blokda oynayan komandanı meydana çıxarmamışam. PSJ-ni meydanın yuxarı hissəsində dəfələrlə təzyiq altında saxlamağa çalışdıq, amma onlar yeddi-səkkiz dəfə qapının qarşısında qaldılar. Məqsəd risk etmək, amma yenə də topu geri qazanmaq olacaq. PSJ təzyiq göstərməlidir və hər kəs bunun nə qədər çətin olduğunu bilir. Keçən mövsüm “Enfild” komandanın oyununa əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi və mən sabah da eyni şeyi gözləyirəm”, - deyə “Liverpool Echo” qəzeti Slotdan sitat gətirir.