Liqa 1: PSJ “Tuluza” üzərində inamlı qələbə qazanıb - VİDEO

Fransa Liqa 1 mövsümünün 28-ci turunun PSJ və “Tuluza” arasında keçirilən oyun başa çatdı.
İdman.Biz bildirir ki, matç Fransanın paytaxtı Parisdəki “Park de Prens” stadionunda baş tutub. Ev sahibi komanda 3:1 hesablı qələbəsini qeyd edib.
PSJ-nin hücumçusu Usman Dembele matçın ilk qolunu 23-cü dəqiqədə vurub. Dörd dəqiqə sonra qonaq müdafiəçi Rasmus Nikolasen hesabı bərabərləşdirib. Usman Dembele 33-cü dəqiqədə ikinci qolunu vurub. 90+2-ci dəqiqədə isə ev sahibi hücumçu Qonsalo Ramos hesabı 3:1 edib.
Fransa liqasında 27 oyundan sonra PSJ 63 xala sahibdir və turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Tuluza” 28 oyundan sonra 37 xala sahibdir və doqquzuncu yerdədir.PSJ