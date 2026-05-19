“Bornmut” “Siti”nin, “Tottenhem” “Çelsi”nin yolunu kəsə bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün Avropa futbolunda diqqət İngiltərə Premyerliqasının oyunlarına yönələcək. Sözügedən matçlarda çempionluq yarışı, avrokubok yerləri və liqada qalmaq uğrunda mübarizənin taleyi həll olunur.
İdman.Biz xəbər verir ki, gecənin əsas oyunu “Bornmut” və “Mançester Siti” arasında keçiriləcək. Pep Qvardiolanın komandası 36 oyundan sonra 77 xalla lider “Arsenal”dan beş xal geri qalır.
“Arsenal”ın 37 oyundan sonra 82 xalı var. Bu isə o deməkdir ki, “Mançester Siti” çempionluq intriqasını son tura qədər saxlamaq üçün “Bornmut”a qalib gəlməlidir. İstənilən xal itkisi - heç-heçə və ya məğlubiyyət - “Arsenal”ı vaxtından əvvəl İngiltərə çempionu edəcək. “Siti” qələbə qazansa, xalını 80-ə çatdıracaq və həlledici tur öncəsi londonlularla fərqi iki xala endirəcək.
“Bornmut” üçün də bu matç böyük əhəmiyyət daşıyır. Komanda 36 oyundan sonra 55 xalla altıncı yerdədir və avrokubok zonasına düşmək uğrunda mübarizəni davam etdirir. “Mançester Siti” üzərində qələbə klubun xalını 58-ə çatdıracaq və “Liverpul”, “Brayton”, “Brentford” və digər rəqiblərlə avrokubok yerləri uğrunda mübarizədə mövqeyini gücləndirəcək. Bu halda son tur öncəsi komandanı Çempionlar Liqasına vəsiqə verən beşinci yerdən cəmi bir xal ayıracaq. Heç-heçə olarsa, “Bornmut” Avropa Liqasına vəsiqə verən yerlərdən aşağı düşməyəcəyini təmin edəcək, Çempionlar Liqasına vəsiqə isə yalnız son turda müəyyən şərtlərlə mümkün olacaq: səfərdə “Forest” üzərində qələbə və “Liverpul”un öz meydanında “Brentford”a məğlubiyyəti. Məğlubiyyət isə “albalılar”ı avrokuboklardan tamamilə məhrum edə bilər.
Günün daha bir vacib oyunu Londonda keçiriləcək. Burada “Çelsi” “Tottenhem”i qəbul edəcək. “Zadəganlar” 36 oyundan sonra 49 xalla 10-cu yerdədir və hələ də avrokubok zonası uğrunda mübarizə aparmaq şansını saxlayır. Qələbə Enzo Mareskanın komandasına xalını 52-yə çatdırmağa və turnir cədvəlində yuxarıda qərarlaşan “Brentford” və “Brayton”a ciddi şəkildə yaxınlaşmağa imkan verəcək. Belə ssenaridə Konfrans Liqasına vəsiqənin taleyi son turda həll olunacaq. Həmin turda “Çelsi” səfərdə “Nyukasl”la qarşılaşacaq. Heç-heçə londonluların vəziyyətini ciddi şəkildə çətinləşdirəcək, çünki komanda böyük ehtimalla avrokubok zonasından kənarda qalacaq və təkcə öz nəticələrindən yox, rəqiblərin xal itkisindən də asılı olacaq. Məğlubiyyət isə “Çelsi”nin çempionat vasitəsilə avrokuboklara düşmək şansını faktiki olaraq aradan qaldıracaq.
“Tottenhem” üçün bu matç tamamilə başqa kontekstə malikdir. “Mahmızlar” 36 turdan sonra 38 xalla 17-ci yerdədir və aşağı liqaya düşmə zonasından cəmi iki xal öndədir. “Çelsi” üzərində qələbə komandanın Premyer Liqadakı yerini praktik olaraq təmin edəcək, çünki son tura bir tur qalmış “Vest Hem”lə fərq beş xala yüksələcək. Heç-heçə də “Tottenhem”i nisbətən rahat vəziyyətdə saxlayacaq. Son turda komanda öz meydanında “Fulhem”lə qarşılaşacaq. Məğlubiyyət isə son turu yaşamaq uğrunda tammiqyaslı mübarizəyə çevirə bilər, xüsusilə də “Vest Hem” öz oyununda xal qazana bilsə.
Eldar Canaşvili