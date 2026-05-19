19 May 2026
“Qarabağ”ın Avropa Liqasında altı potensial rəqibi bilindi

19 May 2026 13:04
Avropa Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək Ağdamın “Qarabağ” futbol klubunun potensial rəqiblərindən bəzilərinin kimliyinə aydınlıq gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ağdam klubu püşkatma mərasimində səpələnmişlər səbətində qərarlaşacaq. Bu isə o deməkdir ki, təmsilçimiz ilk mərhələdə reytinq xalları baxımından özündən daha zəif rəqiblərlə qarşılaşacaq.

Onların üz-üzə gələ biləcəyi komandalardan bəziləri artıq məlumdur: “Jilina” (Slovakiya), “Novi Sad” (Serbiya), “Universitate Kluj” (Rumıniya), “Alyuminiy” (Bosniya və Herseqovina), “Derri Siti” (İrlandiya) və “Vestri” (İslandiya).

Qeyd edək ki, “Qarabağ” Avropa Liqasındakı yürüşünə I təsnifat mərhələsindən start verəcək.

