UEFA Konfrans Liqasının bütün dörddəbir final cütlükləri müəyyənləşib

UEFA Konfrans Liqasının dörddəbir finalına çıxan səkkiz komanda məlum olub.
İdman.Biz bildirir ki, beləliklə, Konfrans Liqasının dörddəbir final cütlükləri də müəyyənləşib:
Şaxtyor Donetsk - AZ Alkmaar;
Kristal Palas - Fiorentina;
Rayo Valyekano - AEK Afina;
Maynts - Strasburq.
Xatırladaq ki, hazırkı UEFA Konfrans Liqasının dörddəbir final oyunları 9 apreldə (ilk oyun) və 15-16 apreldə (cavab oyun) keçiriləcək. Final Leypsiqdəki “Leypsiq” stadionunda 27 mayda keçiriləcək.
“Çelsi” hazırkı UEFA Konfrans Liqasının qalibidir.