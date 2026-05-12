Ronaldu Benzemaya qarşı: Səudiyyə Ərəbistanında çempionluq derbisi - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün Ər-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanı futbolunun müasir tarixində əsas oyunlardan biri adlandırılan matç keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının 32-ci turu çərçivəsində “Əl-Nəsr” “Əl-Hilal”ı “Əl-Əvvəl Park”da qəbul edəcək, oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.
Oyun öncəsi Ronaldu komandası turnir cədvəlinə 82 xalla liderlik edir, Benzemanın kollektivi isə 77 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb və ehtiyatda bir oyunu var. “Əl-Nəsr”in qələbəsi onu çempion edəcək, “Əl-Hilal”ın uğuru isə bir oyun ehtiyatı olmaqla xal fərqini ikiyə endirəcək.
Görüşün əsas afişası Kriştianu Ronaldu və Kərim Benzemanın qarşıdurmasıdır. Onlar uzun illər “Real”da Avropanın ən məhsuldar tandemlərindən birinin parçası olublar, indi isə əsas Səudiyyə derbisində fərqli tərəflərdə yer alıblar. Benzema 2026-cı ilin fevralında “Əl-İttihad”dan azad agent kimi “Əl-Hilal”a keçib, bir il yarımlıq müqavilə imzalayıb və qısa müddətdə komandanın əsas oyunçularından birinə çevrilib.
Matçdan əvvəl Ronaldu sosial şəbəkələr vasitəsilə “Əl-Nəsr” azarkeşlərinə müraciət edib:
“Sizin dəstəyiniz hər həftə bizi irəli aparırdı. Stadionda, evdə və bütün dünyada. Bu enerji meydanda bizimlədir. Gəlin onu nəticəyə çevirək. Bizim üçün. Sizin üçün. “Əl-Nəsr” üçün. Sabah görüşərik”.
Benzema isə öz növbəsində oyun öncəsi ictimai açıqlama verməyib, amma daha əvvəl şəxsi konteksti kənara qoyaraq bunun “Kərim Kriştianuya qarşı” yox, komandaların oyunu olduğunu deyib və portuqaliyalını futbol əfsanəsi adlandırıb.
Səudiyyə Ərəbistanında şəxsi görüşlərə görə aralarındakı balans hələlik bərabərdir: Benzema yerli çempionata keçdikdən sonra onlar altı dəfə bir-birinə qarşı oynayıblar, hərəsinin üç qələbəsi var. Bu oyunlarda Ronaldu dörd qol və bir assist, Benzema isə üç qol və bir assistlə yadda qalıb.
Onların klub karyerasını daha geniş götürsək, bu altı Səudiyyə görüşünə Benzemanın “Lion”u ilə Ronaldunun “Mançester Yunayted”i arasında Çempionlar Liqasının 2007/08 mövsümündə keçirilən iki matçı da əlavə etmək lazımdır. O vaxt ilk oyun 1:1 hesabı ilə başa çatıb, Benzema qol vurub, Ronaldu isə məhsuldar ötürmə edib; ikinci matçda “Mançester Yunayted” portuqaliyalının qolu sayəsində 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Yəni yeni derbi öncəsi onların rəqib kimi səkkiz rəsmi klub matçı var.
“Əl-Nəsr”in derbi öncəsi forması inam yaradır. Ötən turda komanda “Əl-Şabab”ı 4:2 hesabı ilə məğlub edib: Joau Feliks het-trik edib, Ronaldu isə Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 100-cü qolunu vurub. Bu uğur “Əl-Nəsr”ə “Əl-Hilal” üzərində beş xallıq üstünlüyünü qaytarıb və komandanı elə vəziyyətə gətirib ki, əsas rəqibə bir zərbə çempionluq yarışını bağlaya bilər.
Amma “Əl-Hilal” oyuna sadəcə təqibçi komanda rolunda çıxmır. Simone İndzaginin klubu bir neçə gün əvvəl Kral Kubokunu qazanıb, “Əl-Xolud”u 2:1 hesabı ilə məğlub edib: qələbə qolunu Teo Ernandes vurub, İndzaginin özü isə Səudiyyə klubunun başında ilk titulunu əldə edib. Çempionatda “Əl-Hilal” hələ də uduzmayıb: 23 qələbə və səkkiz heç-heçə. Komandanın problemi uğursuzluqlarda yox, “Əl-Nəsr”in önə keçməsinə imkan verən itirilmiş xallardadır.
Ayrı intriqa Ronaldu üçün şəxsi kontekstdir. “Əl-Nəsr”ə keçdiyi vaxtdan o, hələ Səudiyyə Ərəbistanının əsas daxili titulunu qazanmayıb. Benzema üçün vəziyyət əksinədir: fransalı artıq “Əl-İttihad”la çempionluğu qazanıb, sonra Ronaldunun əsas rəqibinin düşərgəsinə keçib və indi yenidən titulun taleyinə təsir edə bilər. Məhz buna görə matç adi derbi çərçivəsindən çıxır: bu, çempionluq, status və Səudiyyə futbolunda simvolik liderlik uğrunda mübarizədir.
“Əl-Nəsr” üçün qələbə çoxdan gözlənilən titulun qaytarılması və bəlkə də Ronaldunun Səudiyyə mərhələsində karyerasının əsas kuboku olacaq. “Əl-Hilal” üçün bu, demək olar ki, uduzulmuş yarışı yeni final həmləsinə çevirmək şansıdır. Tamaşaçılar üçün isə “Real”ın iki sabiq tərəfdaşının tarixində yeni səhifədir: onlar indi çempionluğun taleyini artıq barrikadaların fərqli tərəflərində həll edirlər.