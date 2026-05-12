12 May 2026
AZ

“Kəpəz”dən ayrılacağı iddia olunan Azər Bağırovdan açıqlama

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
12 May 2026 15:58
146
“Kəpəz”dən ayrılacağı iddia olunan Azər Bağırovdan açıqlama

“Kəpəz”dən ayrılacağı ilə bağlı barəsində xəbərlər dolaşan Azər Bağırova klub yeni müqavilə təklif edib.

Bu barədə 42 yaşlı baş məşqçi mövsümün sonunda təklifi dəyərləndirərək qərar verəcəyini bildirib.

“Allaha şükürlər olsun ki, tələbat olan məşqçiyəm. Adımın “Şamaxı” və ya “Araz-Naxçıvan”la hallanması bu baxımdan məni sevindirir. Deməli, son bir neçə ildə məhdud büdcə ilə müəyyən iş görə bilmişik. O ki qaldı “Kəpəz”dən ayrılmağıma, hazırda məqşdəyəm, işimin başındayam və bütün diqqətimi komandama ayrımışam. Əksinə, klub rəhbərliyindən yeni təklif almışam. Təbii ki, qarşılıqlı yeni şərtlərimizi bir-birimizə çatdırmışıq. Keçən dəfə şərtlər məni qane etməmişdi, ayrılmışdım. İndiki şərtlərdə müəyyən yeniliklər var. “Kəpəz”in növbəti mövsümdən Gəncədə oynaması, yeni arenanın olması cəlbedicidi. Amma başqa detallar da müzakirə olunmalıdır. Mövsümün sonunda təklifi dəyərləndirərək qərar verəcəyəm. Mən ortabab, hətta nisbətən aşağı büdcəli klubda da çalışa bilərəm, bir şərtlə ki, kənar təzyiqlər olmasın, sərbəst olum. Öncəliyim “Kəpəz”dir, amma sabah nə olacağını deyə bilmərəm”, - deyə o, fanat.az-a açıqlamasında söyləyib.

“Kəpəz” cari Premyer Liqada hazırda 27 xalla 10-cu yerdədir və sona 2 tur qalmış ən yaxın izləyicisi “Qəbələ”dən 6 xal öndədir. Gəncə təmsilçisi əlavə Premyer Liqada qalmağı təmin edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Valdas Dambrauskas: “Bu oyun bizim üçün tarix yazmaq şansıdır”
17:03
Futbol

Valdas Dambrauskas: “Bu oyun bizim üçün tarix yazmaq şansıdır”

“Sabah”ın baş məşqçisi oyunun tarixi əhəmiyyət daşıdığını bildirib
Qurban Qurbanovdan Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynova yeni qadağa
16:52
Futbol

Qurban Qurbanovdan Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynova yeni qadağa

Futbolçuların davranışları klub daxilində ciddi narazılıq yaradıb
Azərbaycan Kubokunun final matçı Elçin Məsiyevə tapşırılıb
16:09
Futbol

Azərbaycan Kubokunun final matçı Elçin Məsiyevə tapşırılıb

Finalın hakimləri müəyyənləşib
“Qarabağ” regionda ilk Dayanıqlılıq Hesabatını təqdim etdi
15:46
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” regionda ilk Dayanıqlılıq Hesabatını təqdim etdi

Klub gələcək inkişaf strategiyasını açıqladı
“Turan Tovuz”dan tribunadakı anti-sanitar vəziyyətlə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
15:30
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”dan tribunadakı anti-sanitar vəziyyətlə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Tovuz şəhər stadionunun zibillənmiş tribunalarının görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb
Xəyal Nəcəfov: “Avrokuboklara vəsiqə mövsümü uğurlu saymağa əsas verir” - MÜSAHİBƏ
15:11
Futbol

Xəyal Nəcəfov: “Avrokuboklara vəsiqə mövsümü uğurlu saymağa əsas verir” - MÜSAHİBƏ

“Turan Tovuz”un yarımmüdafiəçisi komandanın 32 ildən sonra qazandığı uğuru dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb