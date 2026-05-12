12 May 2026
AZ

“Qarabağ” regionda ilk Dayanıqlılıq Hesabatını təqdim etdi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
12 May 2026 15:46
120
“Qarabağ” regionda ilk Dayanıqlılıq Hesabatını təqdim etdi

“Qarabağ” Futbol Klubu regionda ilk Dayanıqlılıq Hesabatını ictimaiyyətə təqdim edib.

Klubdan İdman.Biz-ə verilən məlumata görə, hesabatda ekoloji dayanıqlılıq, sosial məsuliyyət layihələri, inklüziv inkişaf təşəbbüsləri, korporativ idarəetmə və şəffaflıq prinsipləri əks olunub. Sənəddə həmçinin klubun gələcək inkişaf strategiyası və beynəlxalq standartlara uyğunlaşma istiqamətində atdığı addımlar yer alıb.

Qeyd olunub ki, hesabat dünyanın aparıcı audit və konsaltinq şirkətlərindən olan “Deloitte”un dəstəyi ilə hazırlanıb. Şirkət hesabatın beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanmasına metodoloji dəstək göstərib.

Xatırladaq ki, “Qarabağ” BMT-nin “Sports for Climate Action” təşəbbüsünün rəsmi tərəfdaşıdır və “Race to Zero” kampaniyasını dəstəkləyir.

Klubun prezidenti Tahir Gözəl bildirib ki, hesabat illər ərzində formalaşan dəyərləri və gələcək nəsillər qarşısında daşıdıqları məsuliyyəti əks etdirir:

“Bu təşəbbüs klubumuz, Azərbaycan və region üçün bir ilkdir. İnanırıq ki, bu yanaşma digər klublar üçün də nümunə olacaq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Valdas Dambrauskas: “Bu oyun bizim üçün tarix yazmaq şansıdır”
17:03
Futbol

Valdas Dambrauskas: “Bu oyun bizim üçün tarix yazmaq şansıdır”

“Sabah”ın baş məşqçisi oyunun tarixi əhəmiyyət daşıdığını bildirib
Qurban Qurbanovdan Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynova yeni qadağa
16:52
Futbol

Qurban Qurbanovdan Elvin Cəfərquliyev və Abbas Hüseynova yeni qadağa

Futbolçuların davranışları klub daxilində ciddi narazılıq yaradıb
Azərbaycan Kubokunun final matçı Elçin Məsiyevə tapşırılıb
16:09
Futbol

Azərbaycan Kubokunun final matçı Elçin Məsiyevə tapşırılıb

Finalın hakimləri müəyyənləşib
“Kəpəz”dən ayrılacağı iddia olunan Azər Bağırovdan açıqlama
15:58
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”dən ayrılacağı iddia olunan Azər Bağırovdan açıqlama

“Kəpəz”in baş məşqçisi həm yerli, həm də başqa klublardan təkliflər aldığını təsdiqləyib
“Turan Tovuz”dan tribunadakı anti-sanitar vəziyyətlə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
15:30
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”dan tribunadakı anti-sanitar vəziyyətlə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Tovuz şəhər stadionunun zibillənmiş tribunalarının görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb
Xəyal Nəcəfov: “Avrokuboklara vəsiqə mövsümü uğurlu saymağa əsas verir” - MÜSAHİBƏ
15:11
Futbol

Xəyal Nəcəfov: “Avrokuboklara vəsiqə mövsümü uğurlu saymağa əsas verir” - MÜSAHİBƏ

“Turan Tovuz”un yarımmüdafiəçisi komandanın 32 ildən sonra qazandığı uğuru dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb