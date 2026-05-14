14 May 2026
AZ

Andrey Santos: “Sabah” inanılmaz oyun sərgilədi” - VİDEO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
14 May 2026 00:54
122
Andrey Santos: “Sabah” inanılmaz oyun sərgilədi”

“Sabah”ın braziliyalı müdafiəçisi Andrey Santos Azərbaycan Kuboku finalında “Zirə”ni məğlubiyyətə uğradaraq dubl etdikdən sonra keçirdiyi hissləri bölüşüb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, oyunçu bu mövsümün komanda üçün xüsusi olduğunu qeyd edib.

“Bu mövsüm möhtəşəm keçdi, çox xoşbəxtəm. “Sabah”la üç kubok qazandım. Bugünkü oyuna gəldikdə isə, inanılmaz idi. Matçı idarə etdik və bütün mövsüm nümayiş etdirdiyimiz futbolu oynaya bildik”, - deyə Santos finaldan sonra deyib.

Oyunçu həmçinin komandanın Çempionlar Liqasındakı iştirakı və klubdakı gələcəyi barədə də fikirlərini bildirib.

“Çempionlar Liqası haqqında heç nə deyə bilmərəm. Müqaviləm yayda bitir”, - deyə o əlavə edib.

Xatırladaq ki, “Sabah” Azərbaycan Kuboku finalında “Zirə”yə 2:1 hesabı ilə qalib gələrək dubl edib. Klub daha əvvəl Azərbaycan Premyer Liqasını qazanmışdı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA prezidenti “Neftçi”yə UEFA Çempionlar Liqasında uğurlar arzulayıb
01:00
Azərbaycan futbolu

AFFA prezidenti “Neftçi”yə UEFA Çempionlar Liqasında uğurlar arzulayıb

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Yüksək Liqada ardıcıl üçüncü dəfə ölkə çempionu olub
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi mükafatlandırılıb
13 May 23:14
Azərbaycan futbolu

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi mükafatlandırılıb

“Sabah” komandasına qızıl medallar təqdim olunub
Valdas Dambrauskas: “Bu mövsüm inanılmaz çıxış etdik”
13 May 23:01
Azərbaycan futbolu

Valdas Dambrauskas: “Bu mövsüm inanılmaz çıxış etdik”

Litvalı mütəxəssis komandasının bu qələbəyə layiq olduğunu bildirib
“Qarabağ”ın 2026/2027 mövsümündə hansı avrokubokda oynayacağı məlum olub
13 May 22:56
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın 2026/2027 mövsümündə hansı avrokubokda oynayacağı məlum olub

“Qarabağ” artıq ikinci yeri özünə təmin edib
Rəşad Sadıqov: “Çempionatda dördüncü sıraya yüksəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”
13 May 22:43
Azərbaycan futbolu

Rəşad Sadıqov: “Çempionatda dördüncü sıraya yüksəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”

Baş məşqçi Konfrans Liqasına düşmək üçün mübarizəni davam etdirəcəklərini deyib
Rövşən Nəcəf: “Nümayiş etdirdiyiniz əzmkar oyun sizi layiqli zəfərə daşıdı”
13 May 22:28
Azərbaycan futbolu

Rövşən Nəcəf: “Nümayiş etdirdiyiniz əzmkar oyun sizi layiqli zəfərə daşıdı”

AFFA prezidenti “Sabah”ı təbrik edib

Ən çox oxunanlar

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
11 May 19:21
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

U-17 Avropa çempionatı mayın 17-də yekunlaşacaq
Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş
12 May 21:32
Futbol

Dik Advokatdan DÇ-2026 üçün tarixi dönüş - YENİLƏNİB

78 yaşlı məşqçi Kürasao yığmasına qayıdıb
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR
13 May 18:52
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİR

Yarış mayın 17-də başa çatacaq