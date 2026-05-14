Andrey Santos: “Sabah” inanılmaz oyun sərgilədi” - VİDEO

“Sabah”ın braziliyalı müdafiəçisi Andrey Santos Azərbaycan Kuboku finalında “Zirə”ni məğlubiyyətə uğradaraq dubl etdikdən sonra keçirdiyi hissləri bölüşüb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, oyunçu bu mövsümün komanda üçün xüsusi olduğunu qeyd edib.
“Bu mövsüm möhtəşəm keçdi, çox xoşbəxtəm. “Sabah”la üç kubok qazandım. Bugünkü oyuna gəldikdə isə, inanılmaz idi. Matçı idarə etdik və bütün mövsüm nümayiş etdirdiyimiz futbolu oynaya bildik”, - deyə Santos finaldan sonra deyib.
Oyunçu həmçinin komandanın Çempionlar Liqasındakı iştirakı və klubdakı gələcəyi barədə də fikirlərini bildirib.
“Çempionlar Liqası haqqında heç nə deyə bilmərəm. Müqaviləm yayda bitir”, - deyə o əlavə edib.
Xatırladaq ki, “Sabah” Azərbaycan Kuboku finalında “Zirə”yə 2:1 hesabı ilə qalib gələrək dubl edib. Klub daha əvvəl Azərbaycan Premyer Liqasını qazanmışdı.