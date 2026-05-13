14 May 2026
AZ

Valdas Dambrauskas: “Bu mövsüm inanılmaz çıxış etdik”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
13 May 2026 23:01
163
Valdas Dambrauskas: “Bu mövsüm inanılmaz çıxış etdik”

“Möhtəşəm oyuna görə hər kəsi təbrik edirəm. Bu cür finallar azarkeşlər üçün həm dramatik, həm də maraqlı keçir. Bu mövsüm inanılmaz çıxış etdik. Ən çox qol vuran və ən çox hücum edən komanda idik. Futbolçularımla qürur duyuram”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas Azərbaycan Kubokunun finalında “Zirə”yə 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri görüşdən sonrakı mətbuat konfransında deyib.

Litvalı mütəxəssis komandasının bu qələbəyə layiq olduğunu bildirib.

“Futbolçularım təkcə bu gün deyil, mövsüm ərzində keçirdiyimiz bütün oyunlarda yüksək performans nümayiş etdirdilər. Bu, mənim çalışdığım 10-cu klubdur. Burada möhtəşəm atmosfer var. Həmişə hücumameyilli futbol göstərməyə cəhd etmişik. Bu gün vurulan hər iki qol da çox fantastik idi. Bu qalibiyyətlərin arxasında komanda işi var. Futbolçularım həqiqətən də qəhrəmandırlar”, o, deyib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionluğunu vaxtından əvvəl təmin edən “Sabah” ölkə kubokunu da qazanmaqla mövsümü 2 titulla başa vurub. Onlar, həmçinin ardıcıl ikinci dəfə ölkə kubokunun qalibi olublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi mükafatlandırılıb
13 May 23:14
Azərbaycan futbolu

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi mükafatlandırılıb

“Sabah” komandasına qızıl medallar təqdim olunub
“Qarabağ”ın 2026/2027 mövsümündə hansı avrokubokda oynayacağı məlum olub
13 May 22:56
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın 2026/2027 mövsümündə hansı avrokubokda oynayacağı məlum olub

“Qarabağ” artıq ikinci yeri özünə təmin edib
Rəşad Sadıqov: “Çempionatda dördüncü sıraya yüksəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”
13 May 22:43
Azərbaycan futbolu

Rəşad Sadıqov: “Çempionatda dördüncü sıraya yüksəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”

Baş məşqçi Konfrans Liqasına düşmək üçün mübarizəni davam etdirəcəklərini deyib
Rövşən Nəcəf: “Nümayiş etdirdiyiniz əzmkar oyun sizi layiqli zəfərə daşıdı”
13 May 22:28
Azərbaycan futbolu

Rövşən Nəcəf: “Nümayiş etdirdiyiniz əzmkar oyun sizi layiqli zəfərə daşıdı”

AFFA prezidenti “Sabah”ı təbrik edib
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
AFFA “Futbol Təhsili Vebinarları”na start verib
13 May 19:08
Azərbaycan futbolu

AFFA “Futbol Təhsili Vebinarları”na start verib

Sessiyada iştirakçılar öz təcrübə və yanaşmalarını bölüşərək müzakirələrə fəal qatılıblar

Ən çox oxunanlar

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
11 May 19:21
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

U-17 Avropa çempionatı mayın 17-də yekunlaşacaq