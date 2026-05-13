“Qarabağ”ın 2026/2027 mövsümündə hansı avrokubokda oynayacağı məlum olub

2026/2027 mövsümündə “Qarabağ” komandası Avropanın ikinci ən nüfuzlu futbol yarışması olan Avropa Liqasının seçmə mərhələlərində oynayacaq.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu, “Sabah”ın “Zirə”ni 2:1 hesabı ilə məğlub etdiyi Azərbaycan Kuboku finalından sonra məlum olub.
Reqlamentə əsasən, Premyer Liqanın qalibi kimi Azərbaycan çempionatını və Azərbaycan Kubokunu qazanan klub Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanır. Bu halda, Azərbaycan Kubokunun qalibi üçün ayrılmış Avropa Liqası yeri çempionatda ikinci yeri tutan komandaya verilir.
Məlum olduğu kimi, “Qarabağ” artıq ikinci yeri özünə təmin edib.
“Turan Tovuz” və turnir cədvəlində dördüncü yeri tutan klub Konfrans Liqasında oynayacaq. Hazırda müvafiq olaraq dördüncü və beşinci yerlərdə olan “Neftçi” (53 xal) və “Zirə” (50 xal) bu mövqe uğrunda mübarizə aparırlar.