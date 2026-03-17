17 Mart 2026
“Çelsi”nin kapitanı sıradan çıxıb

17 Mart 2026 06:11
“Çelsi”nin müdafiəçisi və kapitanı Ris Ceyms zədə səbəbindən yenidən meydandan kənarda qalıb.

İdman.Biz-in RMC Sport-a istinadən verdiyi məlumata görə, 26 yaşlı futbolçu əzələ zədəsi alıb. Onun sağalması üçün bir neçə həftə lazım olacağı gözlənilir.

Bu mövsüm Ceyms London klubunda bütün yarışlarda 36 oyun keçirib, iki qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.

17 martda “Çelsi” Çempionlar Liqasının cavab oyununda Londonda PSJ ilə qarşılaşacaq. İngiltərə komandası Parisdə keçirilən ilk oyunda 5:2 hesabı ilə məğlub olub.

