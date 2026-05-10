10 May 2026
AZ

Bundesliqa: “Hamburq” “Frayburq”u yıxdı

Futbol
Xəbərlər
10 May 2026 19:48
181
Bundesliqa: “Hamburq” “Frayburq”u yıxdı

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasının 33-cü turunda “Hamburq” doğma meydanda “Frayburq”a 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmada hesab 14-cü dəqiqədə açılıb. “Hamburq”un futbolçusu Beykeri Catta Albert Qrönbekin ötürməsindən sonra komandasını önə keçirib. Cəmi iki dəqiqə sonra İqor Matanoviç “Frayburq”un bərabərlik qolunu vurub.

İkinci hissədə meydan sahibləri yenidən üstünlüyü ələ alıblar. 64-cü dəqiqədə Luka Vuşkoviç, 67-ci dəqiqədə isə Fabio Balde fərqlənərək “Hamburq”un qələbəsini yaxınlaşdırıb.

“Frayburq” 87-ci dəqiqədə Matanoviçin ikinci qolu ilə fərqi azaltsa da, məğlubiyyətdən qaça bilməyib.

Bu nəticədən sonra “Hamburq” xalını 37-yə çatdırıb və turnir cədvəlində 11-ci pillədə qərarlaşıb. “Frayburq” isə 44 xalla yeddinci sıradadır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üçüncü qolunu vurdu - CANLI
21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üçüncü qolunu vurdu - CANLI

“Neftçi” hazırda 50 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
La Liqa: “Valensiya” Bilbaoda “Atletik”i susdurdu - YENİLƏNİR
20:46
Futbol

La Liqa: “Valensiya” Bilbaoda “Atletik”i susdurdu - YENİLƏNİR

Umar Sadikin qolu qonaqlara vacib qələbə qazandırıb
Seriya A: “Kremoneze” “Piza”nı məğlub etdi - YENİLƏNİR + VİDEO
19:40
Futbol

Seriya A: “Kremoneze” “Piza”nı məğlub etdi - YENİLƏNİR + VİDEO

Autsayderlərin duelində meydan sahibləri üç qolla qalib gəlib
Premyerliqa: “Aston Villa” “Börnli” səfərində xal itirdi - YENİLƏNİR + VİDEO
19:22
Futbol

Premyerliqa: “Aston Villa” “Börnli” səfərində xal itirdi - YENİLƏNİR + VİDEO

Birmingem təmsilçisi Premyer Liqada vacib qələbəni əldən verib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
Joao Pedro “Atletiko”nun radarında: Simeone hücumçu istəyir
17:34
Futbol

Joao Pedro “Atletiko”nun radarında: Simeone hücumçu istəyir

Madrid klubu Alvarez və Sörlotla bağlı mümkün ayrılıqlara görə yeni forvard planını hazırlayır

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq