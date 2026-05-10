10 May 2026
AZ

Arda Turan Ukraynada tarix yazdı: “Şaxtyor” çempion oldu - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
10 May 2026 21:34
139
Arda Turan Ukraynada tarix yazdı: “Şaxtyor” çempion oldu - VİDEO

Futbol üzrə Ukrayna Premyer Liqasında çıxış edən Donetskin “Şaxtyor” komandası Arda Turanın rəhbərliyi altında ölkə çempionu olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Şaxtyor” 27-ci turda “Poltava”nı nominal səfər matçında 4:0 hesabı ilə məğlub edib. “Arena Lvov”da keçirilən qarşılaşmada Donetsk təmsilçisinin qollarını 45+3-cü dəqiqədə Dmitro Krıskiv, 55-ci və 61-ci dəqiqələrdə İzaqe Silva, 67-ci dəqiqədə isə Lassina Traore vurub.

Bu qələbədən sonra “Şaxtyor” xalını 66-ya çatdırıb və ən yaxın izləyicisi “Polissya” ilə fərqi 11 xala yüksəldib. Bununla da Donetsk klubu mövsümün bitməsinə üç tur qalmış çempionluğunu rəsmiləşdirib.

Arda Turan Ukrayna klubundakı ilk mövsümündə çempionluq sevinci yaşayıb. “Şaxtyor” üçün bu, klub tarixində 16-cı ölkə çempionluğu olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

La Liqa: “Ovyedo” doqquz nəfərlə dirəndiLa – YENİLƏNİR + VİDEO
22:48
Futbol

La Liqa: “Ovyedo” doqquz nəfərlə dirəndiLa – YENİLƏNİR + VİDEO

Autsayder meydanda iki qırmızı vərəqəyə baxmayaraq məğlubiyyətdən yayınıb
“Barselona” fanatları hər iki komandanın avtobuslarını daşladılar – FOTO/VİDEO
22:34
Futbol

“Barselona” fanatları hər iki komandanın avtobuslarını daşladılar – FOTO/VİDEO

“El-Klasiko” öncəsi gərginlik zamanı həm “Barselona”, həm də “Real Madrid”in avtobusu hədəfə alınıb
Seriya A: “Roma” 101-ci dəqiqədə dirildi, “Parma”ya şok dönüş - YENİLƏNİR + VİDEO
22:25
Futbol

Seriya A: “Roma” 101-ci dəqiqədə dirildi, “Parma”ya şok dönüş - YENİLƏNİR + VİDEO

Paytaxt klubu əlavə vaxtda vurduğu iki qolla qələbəni qoparıb
Ayxan Abbasov gediş mesajı verdi: son iki oyunum qalıb
22:21
Futbol

Ayxan Abbasov gediş mesajı verdi: son iki oyunum qalıb

“Şamaxı”nın baş məşqçisi “Neftçi” ilə matçdan sonra komandanın durumu və gələcəyi barədə danışıb
Premyerliqa: Trossar “Arsenal”ı zirvəyə daşıdı, VAR sözünü dedi - YENİLƏNİB + VİDEO
21:57
Futbol

Premyerliqa: Trossar “Arsenal”ı zirvəyə daşıdı, VAR sözünü dedi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Topçular” “Vest Hem” səfərində son dəqiqələrdə vurulan qolla qələbə qazanıb
Füzuli Məmmədovdan “Turan Tovuz” etirafı
21:53
Futbol

Füzuli Məmmədovdan “Turan Tovuz” etirafı

“Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi məğlubiyyətə baxmayaraq futbolçularına təşəkkür edib
Bundesliqa: “Haydenhaym” “Köln”ü yıxıb sonuncu pillədən qurtuldu - YENİLƏNİR
21:43
Futbol

Bundesliqa: “Haydenhaym” “Köln”ü yıxıb sonuncu pillədən qurtuldu - YENİLƏNİR

Qonaqlar vacib qələbə qazanıblar

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq