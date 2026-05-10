Arda Turan Ukraynada tarix yazdı: “Şaxtyor” çempion oldu - VİDEO

Futbol üzrə Ukrayna Premyer Liqasında çıxış edən Donetskin “Şaxtyor” komandası Arda Turanın rəhbərliyi altında ölkə çempionu olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Şaxtyor” 27-ci turda “Poltava”nı nominal səfər matçında 4:0 hesabı ilə məğlub edib. “Arena Lvov”da keçirilən qarşılaşmada Donetsk təmsilçisinin qollarını 45+3-cü dəqiqədə Dmitro Krıskiv, 55-ci və 61-ci dəqiqələrdə İzaqe Silva, 67-ci dəqiqədə isə Lassina Traore vurub.
Bu qələbədən sonra “Şaxtyor” xalını 66-ya çatdırıb və ən yaxın izləyicisi “Polissya” ilə fərqi 11 xala yüksəldib. Bununla da Donetsk klubu mövsümün bitməsinə üç tur qalmış çempionluğunu rəsmiləşdirib.
Arda Turan Ukrayna klubundakı ilk mövsümündə çempionluq sevinci yaşayıb. “Şaxtyor” üçün bu, klub tarixində 16-cı ölkə çempionluğu olub.