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Kürasao millisində cəmi bir kürasaolu var

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyun 2026 20:46
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Kürasao millisində cəmi bir kürasaolu var

Baş məşqçi Dik Advokat futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatı üçün Kürasao heyətinə 25 niderlandlı oyunçu çağırıb.

İdman.Biz bildirir ki, dünya çempionatında debüt edən oyunçular siyahısında yalnız bir oyunçu keçmiş Niderland müstəmləkəsində anadan olub; digərləri milliləşdirilib.

Doğulduqları yerdən başqa bir ölkədə oynayacaq oyunçular arasında fransızlar daha çoxdur - 289 nəfərdən 75-i. Fransa millisinin özündə isə yalnız üç “əcnəbi” oynayır.

Həmçinin, sosial mediada bir çoxları niderlandlı Qus Tilin Zambiyada, norveçli Erlinq Holand və fransız Maykl Olisenin İngiltərədə, alman Valdemar Antonun isə Özbəkistanda anadan olduğunu öyrənəndə təəccübləniblər.

İdman.Biz
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