Azərbaycanlı keçmiş gimnast və üç qızı evindən qaçırılıb - FOTO

Azərbaycanın keçmiş bədii gimnastı Zeynəb Cavadlı və üç qızının Dubay polisi tərəfindən naməlum istiqamətə aparıldığı bildirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə onun britaniyalı vəkili Devid Heyq “Daily Mail”ə açıqlamasında məlumat verib.
Heyqin sözlərinə görə, Zeynəb Cavadlı ilə son əlaqə 2 iyunda baş tutub. Bundan sonra keçmiş idmançı və övladları ilə bütün rabitə kəsilib. Vəkil Dubay polisi və dövlət təhlükəsizlik qüvvələrinin gecə saatlarında Cavadlının evinə basqın etdiyini və onu üç qızı ilə birlikdə apardığını deyib.
Məlumata görə, Cavadlı BMT-yə müraciət etmək üçün hüquqi prosesə başlayıb. Devid Heyq beynəlxalq qurumlardan məsələyə təcili müdaxilə olunmasını istəyib.
Qeyd olunur ki, hadisənin mərkəzində uzun müddətdir davam edən qəyyumluq mübahisəsi dayanır. Dubay məhkəməsi bir müddət əvvəl Cavadlının üç qızının qəyyumluğunun onların atası, Dubay hakim ailəsinin üzvü Şeyx Səid bin Məktum bin Rəşid Əl-Məktuma verilməsi barədə qərar çıxarıb. Həmin qərarın zərurət yaranacağı halda güc tətbiqi ilə icra edilə biləcəyi bildirilir.
Zeynəb Cavadlı isə övladlarının yanında qalması ilə bağlı əvvəlki razılaşmanın olduğunu bildirərək məhkəmə qərarına etiraz edir. Keçmiş gimnast daha əvvəl yayımladığı videomüraciətdə polisin evə gələrək uşaqlarını ondan ala biləcəyindən narahatlığını ifadə edib.