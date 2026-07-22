Azərbaycanın vinq çun komandasının beynəlxalq turnir üçün heyəti müəyyənləşib

Çinin Foşan şəhərində keçiriləcək vinq çun üzrə beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək Azərbaycan idmançıları məlum olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Vinq Çun Federasiyası və Azərbaycan Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasından AZƏRTAC-a bildirilib ki, yarışda 12 idmançı təmsil olunacaq.
Onlar aşağıdakılardır:
Böyüklər
Aydın Sayadlı - 60 kiloqram
Elvin Həsənov - 65 kiloqram
Emil Əliyev - 70 kiloqram
Azər Sahibi - 70 kiloqram
Fərid Mürsəlov - 75 kiloqram
Yeniyetmələr
Nailə Əliyeva - 50 kiloqram
Elnur Kərimov - 56 kiloqram
Məryəm Mahal - 60 kiloqram
Xədicə Həbib - 65 kiloqram
Xalid Əliyev - 75 kiloqram
Elmar Nəzərov - 80 kiloqram
Ustad
Asif Sayadov - 85 kiloqram
Qeyd edək ki, hər bir iştirakçı Çisao (sərbəst döyüş) və Taolu (standartlaşdırılmış hərəkətlərin nümayişi) növləri üzrə mübarizə aparacaq. Azərbaycan komandası mübarizəyə iyulun 24-də start verəcək. Yarışa iyulun 27-də yekun vurulacaq.