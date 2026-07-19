20 İyul 2026
AZ

Bakıda “Baku SUP Fest” keçirilib - FOTO

Digər
Xəbərlər
19 İyul 2026 23:37
213
Bakıda “Baku SUP Fest” keçirilib - FOTO

Su idman növlərinin təbliğinə həsr olunan “Baku SUP Fest” Şıxov çimərliyində keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası və “Windsurfing Baku”nun təşkilatçılığı ilə baş tutan festival iyulun 19-da “Ramada by Wyndham Baku” hotelinin ərazisində təşkil olunub.

Yay mövsümünün rəngarəng su idmanı tədbirlərindən biri olan festival iştirakçılar üçün idman və əyləncə proqramı ilə yadda qalıb.

Tədbir çərçivəsində SUP - ayaqüstü avarlı sörfinq yarışları, canlı DJ çıxışı, fotozonalar və müxtəlif əyləncələr təşkil edilib.

Festivalda həvəskar və peşəkar iştirakçılar SUP yarışlarında bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Yarışların qaliblərinə qiymətli hədiyyələr təqdim olunub.

Su idman növlərinin geniş təbliği və sağlam həyat tərzinin təşviqi məqsədilə bu cür tədbirlərin gələcəkdə də keçirilməsi nəzərdə tutulur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tofiq Əliyev Dədə Qorqud parkında açıq məşq keçib - VİDEO
19 İyul 18:18
Gimnastika

Tofiq Əliyev Dədə Qorqud parkında açıq məşq keçib - VİDEO

Milli komandanın üzvü “Səhər idmanı” layihəsinin iştirakçıları ilə birlikdə məşq edib
Bakıda həvəskarlar arasında nərd turniri keçiriləcək
19 İyul 09:55
Digər

Bakıda həvəskarlar arasında nərd turniri keçiriləcək

Yarış Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasının 32-ci ildönümünə həsr olunacaq
Zərdab, Ucar və Kürdəmirdə yeni “Sağlam məhəllə” idman zonaları istifadəyə verilib - FOTO
18 İyul 09:02
Digər

Zərdab, Ucar və Kürdəmirdə yeni “Sağlam məhəllə” idman zonaları istifadəyə verilib - FOTO

Layihə sağlam həyat tərzinin təşviqinə xidmət edir
Fərid Qayıbov Xankəndi şəhərində idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb
17 İyul 21:53
Digər

Fərid Qayıbov Xankəndi şəhərində idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

Görüşdə iştirakçıları maraqlandıran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb
AMADA antidopinq təlimçi proqramının iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edib - FOTO
17 İyul 13:47
Digər

AMADA antidopinq təlimçi proqramının iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edib - FOTO

Regionda ilk dəfə keçirilən proqram uğurla yekunlaşıb
Mingəçevirdə idman federasiyaları arasında balıq ovu festivalı keçirilib - FOTO/VİDEO
17 İyul 13:17
Digər

Mingəçevirdə idman federasiyaları arasında balıq ovu festivalı keçirilib - FOTO/VİDEO

Qaliblər Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası tərəfindən xatirə hədiyyələri ilə mükafatlandırılıblar

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB
19 İyul 00:48
Güləş

Qadın güləşçimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə uduzub - YENİLƏNİB

Güləşçilərimiz yarış günündə medal qazana bilməyiblər
U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub
19 İyul 01:10
Basketbol

U-20 basketbol millimiz Bosniya və Herseqovinaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Komandamız turnirdə son oyununu iyulun 19-da 11–12-ci yerlər uğrunda keçirəcək