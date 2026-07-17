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Fərid Qayıbov Xankəndi şəhərində idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb - FOTO

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Xəbərlər
17 İyul 2026 21:53
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Fərid Qayıbov Xankəndi şəhərində idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb

İyulun 17-də gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov idman federasiyalarının nümayəndələri ilə 27-ci görüşünü Xankəndi şəhərində keçirib.

Qarabağ Universitetinin akt zalında təşkil olunan tədbirdə nazir iştirakçıları salamlayaraq son dövrdə həyata keçirilən fəaliyyətlər, əldə olunan nəticələr və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat verib.

Görüşdə Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadası, “Çempionların axtarışındayıq – sən də qoşul!” layihəsi, döyüş idman növləri üzrə ölkə daxilində birgə yarışların təşkili, federasiyaların akkreditasiya qaydaları və fəxri adların meyarları ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

Həmçinin federasiyaların sosial media hesabatları dinlənilib, ölkə yarışlarında iştirak edən şəxslərin Mərkəzləşdirilmiş Reyestr Sistemində qeydiyyatı ilə bağlı məlumat təqdim edilib və iştirakçıları maraqlandıran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

İdman.Biz
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