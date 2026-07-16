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MOK-un nümayəndəsi Günay Əsgərova Birmingemdə IWG Qlobal Sammitində iştirak edib - FOTO

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Xəbərlər
16 İyul 2026 17:42
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MOK-un nümayəndəsi Günay Əsgərova Birmingemdə IWG Qlobal Sammitində iştirak edib - FOTO

Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) nümayəndəsi Günay Əsgərova Böyük Britaniyanın Birmingem şəhərində IWG Qlobal Sammitində iştirak edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Milli Olimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

G.Əsgərova panel sessiyalarında və görüşlərdə iştirak edərək qadın liderliyi, gender bərabərliyi və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarına dair müzakirələrə qoşulub.

Sammit 1200-dən çox nümayəndəni bir araya gətirərək daha inklüziv və bərabər idman mühitinin formalaşdırılması istiqamətində qlobal dialoqa töhfə verib.

IWG Qlobal Sammiti idmanda qadınlar və qızlar üçün gender bərabərliyinin təşviqi istiqamətində mühüm beynəlxalq platformadır.

İdman.Biz
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