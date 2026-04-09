9 Aprel 2026
AZ

“Azerbaijan ROV Challenge” yarışı start götürür

Digər
Xəbərlər
162
Azərbaycanda texnologiya həvəskarlarını və gənc mühəndisləri bir araya gətirən “Azerbaijan ROV Challenge” (AROVC) yarışı yenidən start götürür.

İdman.Biz Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmi məlumatına istinadla xəbər verir ki, məsafədən idarə olunan pilotsuz suüstü dron və sualtı aparatların mübarizəsi Gənclər və İdman Nazirliyi, həmçinin Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, “STEAM Azərbaycan”ın təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.

Yarış gənclərə öz dizayn etdikləri qayıq və dronları sınaqdan keçirmək, mühəndislik bacarıqlarını nümayiş etdirmək üçün unikal imkan yaradır. Təşkilatçılar gələcəyin texnologiyalarına maraq göstərən hər kəsi bu möhtəşəm fürsətdən yararlanmağa çağırıb.

Qeydiyyat prosesi artıq başlayıb və son tarix aprelin 24-ü saat 18:00-a qədərdir. Qeydiyyat üçün bu keçiddən istifadə edə və ya əlavə məlumat üçün +994 10 226 72 17 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İdman.Biz
Məqalədə:

