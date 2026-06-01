Hacı Əliyevin kürəyini yerə vurdular: Bakıda Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü qeyd edilib – FOTO/VİDEO

1 İyun 2026 18:23
İçərişəhərdə Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş idman bayramı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə bir sıra federasiyalar uşaqlar üçün şou-proqram təşkil ediblər. İdman qurumlarının nümayəndələri öz növlərini nümayiş etdirib, gənc idmançılar isə bacarıqlarını göstəriblər.

Tədbirdə xüsusilə Azərbaycan Güləş Federasiyası seçilib. Bayramda tanınmış sabiq idmançılar, məşqçilər və federasiyanın rəhbərliyi, o cümlədən Hacı Əliyev, Cəbrayıl Həsənov, Rövşən Bayramov, Taleh Məmmədov, Namiq Abdullayev və digər şəxslər iştirak ediblər.

Uşaqlar hətta məşhur idmançılarla güləşmək imkanı da əldə ediblər. Onlar bəzi tanınmış idmançıları, o cümlədən Olimpiya Oyunlarının, dünya və Avropa çempionatlarının dəfələrlə mükafatçısı olan Hacı Əliyevi kürəyi yerə vurmağa nail olublar.

Foto: İslam Atakişiyev

