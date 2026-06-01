1 İyun 2026
AZ

AFFA Xankəndidə uşaqlar üçün sosial aksiya keçirdi - FOTO

Digər
Xəbərlər
1 İyun 2026 16:44
65
AFFA Xankəndidə uşaqlar üçün sosial aksiya keçirdi - FOTO

AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Xankəndidə 1 İyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə sosial aksiya keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tədbir AFFA-nın Sosial və Ətraf Mühit Dayanıqlığı şöbəsinin təşkilatçılığı, həmçinin AFFA Hakimlər Departamenti və Hakimlər Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutub.

AFFA-nın Sosial və Ətraf Mühit Dayanıqlığı şöbəsinin rəhbəri Kifayət Mustafayeva çıxışında uşaqların rifahının və təhsilinin dəstəklənməsinin mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirib. O, uşaqlara göstərilən diqqət və qayğının gələcək nəslin formalaşmasında vacib rol oynadığını vurğulayıb.

Əməkdaşlıq çərçivəsində Xankəndi şəhərində yerləşən 1 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının bu il birinci sinfə gedəcək uşaqları üçün zəruri məktəb ləvazimatlarından ibarət hədiyyələr verilib. Hədiyyələri beynəlxalq dərəcəli hakimlər Əliyar Ağayev və Gülnurə Əkbərzadə təqdim ediblər. Referilər uşaqlarla görüşərək onları qarşıdan gələn məktəb həyatı münasibətilə təbrik edib, gələcək təhsillərində uğurlar arzulayıblar.

Aksiya uşaqların təhsilə hazırlığının dəstəklənməsi və onların bayram sevincinin bölüşülməsi məqsədilə təşkil edilib.

Qeyd edək ki, azad edilmiş ərazilərdə AFFA tərəfindən sosial layihələrin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fərid Qayıbov: “Bakı beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli yarışlara uğurla ev sahibliyi etdi”
10:57
Digər

Fərid Qayıbov: “Bakı beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli yarışlara uğurla ev sahibliyi etdi”

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov may ayını dəyərləndirib
Monzada startda böyük qəza - VİDEO
31 May 23:48
Digər

Monzada startda böyük qəza - VİDEO

“GT World Challenge Europe” yarışının ilk dövrəsində bir neçə avtomobil toqquşub
İçərişəhərdə yeni idman meydançasının açılışı olub - FOTO
31 May 21:58
Digər

İçərişəhərdə yeni idman meydançasının açılışı olub - FOTO

Layihə “Sabah” Futbol Klubunun dəstəyi ilə həyata keçirilib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatında Azərbaycanın rəqibi Qazaxıstan oldu
31 May 09:31
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatında Azərbaycanın rəqibi Qazaxıstan oldu

Minifutbol üzrə Avropa çempionatında pley-off cütləri dəqiqləşib
Federasiyaların təmsilçilərinə sertifikatlar təqdim olunub
30 May 19:39
Digər

Federasiyaların təmsilçilərinə sertifikatlar təqdim olunub - FOTO

Media və PR bacarıqlarının inkişafı üzrə təlim baş tutub
Misirin çubuq döyüşü: rəqsə çevrilən qədim idman - FOTO
30 May 13:19
Digər

Misirin çubuq döyüşü: rəqsə çevrilən qədim idman - FOTO

Təhtib minilliklərdən gələn döyüş ənənəsini musiqi, ritm və mərasimlə birləşdirən ən qeyri-adi idman növlərindən biridir

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib