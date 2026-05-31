Minifutbol üzrə Avropa çempionatında Azərbaycanın rəqibi Qazaxıstan oldu

Slovakiyanın Bratislava şəhərində keçirilən minifutbol üzrə Avropa çempionatında qrup mərhələsinə yekun vurulub.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın dördüncü günündə daha doqquz qarşılaşma baş tutub. Matçlardan sonra pley-offa vəsiqə qazanan bütün komandalar və 1/8 final cütləri dəqiqləşib.
Azərbaycan minifutbol millisi F qrupunu maksimum nəticə ilə tamamlayıb. Elşad Quliyevin komandası son turda Fransanı 3:2 hesabı ilə məğlub edərək xalını doqquza çatdırıb və qrupu lider kimi başa vurub. Millimiz bundan əvvəl Avstriyaya 1:0, İtaliyaya isə 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.
F qrupunun digər görüşündə Avstriya İtaliyanı 5:0 hesabı ilə üstələyib. Yekun nəticəyə əsasən, Azərbaycan doqquz xalla birinci, Fransa dörd xalla ikinci, Avstriya üç xalla üçüncü, İtaliya isə bir xalla dördüncü olub.
Pley-off mərhələsində Azərbaycan millisi Qazaxıstanla üz-üzə gələcək. Qazaxıstan E qrupunu dörd xalla ikinci pillədə tamamlayıb.
Pley-off cütləri:
Azərbaycan - Qazaxıstan
Polşa - Gürcüstan
Ukrayna - Portuqaliya
Rumıniya - Avstriya
Bosniya və Herseqovina - Macarıstan
Bolqarıstan - Fransa
Yunanıstan - Serbiya
Çexiya - Monteneqro