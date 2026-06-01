Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz Qazaxıstanla üz-üzə

Minifutbol üzrə Azərbaycan yığması bu gün Slovakiyada təşkil olunan Avropa çempionatında növbəti sınağına çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Elşad Quliyevin rəhbərlik etdiyi komanda 1/8 final mərhələsində Qazaxıstan millisi ilə qarşılaşacaq.
“Tipos Arena”da keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq.
Bu gün həmçinin Rumıniya - Avstriya, Yunanıstan - Serbiya və Çexiya - Monteneqro cütlərinin də 1/8 final oyunları baş tutacaq.
Azərbaycan - Qazaxıstan qarşılaşmasının qalibi 1/4 finalda Çexiya - Monteneqro duelindən üstün ayrılan komanda ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq. Azərbaycan millisi qrup mərhələsində Avstriyanı 1:0, İtaliyanı 3:2 və Fransanı 3:2 hesabı ilə məğlub edərək F qrupunu lider kimi başa vurub.