1 İyun 2026
AZ

Ronaldu Portuqaliyaya qayıtdı - FOTO

Futbol
Xəbərlər
1 İyun 2026 10:14
65
Ronaldu Portuqaliyaya qayıtdı - FOTO

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun 41 yaşlı hücumçusu Kriştianu Ronaldu sosial şəbəkə vasitəsilə Portuqaliyaya gəldiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ulduz futbolçu paylaşımında "Ailəmin yanına, evə qayıtmaqdan məmnunam" sözlərini yazıb.

Xatırladaq ki, ötən mövsüm Kriştianu Ronaldu "Əl-Nəsr"lə birlikdə Səudiyyə Ərəbistanı çempionu olub. Bu, portuqaliyalı futbolçunun Səudiyyə klubunda qazandığı ilk titul olub.

Ronaldu 2026-cı il dünya çempionatı üçün Portuqaliya millisinin sifariş ərizəsinə daxil edilib. Roberto Martinesin rəhbərlik etdiyi komanda nüfuzlu turnirin qrup mərhələsində Kolumbiya, Özbəkistan və Konqo Demokratik Respublikası yığmaları ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

CAR millisi dünya çempionatına yollana bilmədi
10:35
DÇ-2026

CAR millisi dünya çempionatına yollana bilmədi

Futbolçular və nümayəndə heyətinin üzvlərində yaranan viza problemləri səbəbindən Meksikaya vaxtında uça bilməyib
“Real Madrid” və “Barselona”dan akademiya həmləsi
10:29
Futbol

“Real Madrid” və “Barselona”dan akademiya həmləsi

İspaniya nəhəngləri “Deportivo”nun iki istedadını heyətinə qatmağa hazırlaşır
Yamalın ən böyük qorxusu Dünya Çempionatı olub
09:45
Futbol

Yamalın ən böyük qorxusu Dünya Çempionatı olub

“Barselona”nın gənc ulduzu zədədən sonra mundialı buraxmaq ehtimalından danışıb
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz Qazaxıstanla üz-üzə
09:30
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz Qazaxıstanla üz-üzə

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Cəmi 17 dəqiqə meydanda olan Gilmor DÇ-2026 heyətində
08:10
DÇ-2026

Cəmi 17 dəqiqə meydanda olan Gilmor DÇ-2026 heyətində

“Mançester Yunayted”in 19 yaşlı futbolçusu Şotlandiyanın Dünya Çempionatı heyətinə daxil edilib
Kukurelya Ekvadoru mundialın sürprizi sayır
07:35
DÇ-2026

Kukurelya Ekvadoru mundialın sürprizi sayır

“Çelsi”nin müdafiəçisi Niderland və Ekvadoru təhlükəli rəqib kimi göstərib

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib