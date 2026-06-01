Ronaldu Portuqaliyaya qayıtdı - FOTO

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun 41 yaşlı hücumçusu Kriştianu Ronaldu sosial şəbəkə vasitəsilə Portuqaliyaya gəldiyini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, ulduz futbolçu paylaşımında "Ailəmin yanına, evə qayıtmaqdan məmnunam" sözlərini yazıb.
Xatırladaq ki, ötən mövsüm Kriştianu Ronaldu "Əl-Nəsr"lə birlikdə Səudiyyə Ərəbistanı çempionu olub. Bu, portuqaliyalı futbolçunun Səudiyyə klubunda qazandığı ilk titul olub.
Ronaldu 2026-cı il dünya çempionatı üçün Portuqaliya millisinin sifariş ərizəsinə daxil edilib. Roberto Martinesin rəhbərlik etdiyi komanda nüfuzlu turnirin qrup mərhələsində Kolumbiya, Özbəkistan və Konqo Demokratik Respublikası yığmaları ilə qarşılaşacaq.