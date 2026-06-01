1 İyun 2026
AZ

3x3 basketbol üzrə Dünya Kuboku: Millimiz Varşavada mübarizəyə qoşulur

Basketbol
Xəbərlər
1 İyun 2026 11:28
81
3x3 basketbol üzrə Dünya Kuboku: Millimiz Varşavada mübarizəyə qoşulur

Bu gün Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol üzrə milli komandası Polşanın paytaxtı Varşavada start götürən Dünya Kubokunda ilk oyunlarına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunda yer alan yığmamız turnirdəki ilk sınağında Madaqaskar seçməsi ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:05-də başlayacaq.

Millimiz gün ərzində ikinci matçını isə Niderland komandasına qarşı keçirəcək. Həmin qarşılaşmanın start fiti saat 22:20-də səslənəcək.

Qeyd edək ki, 3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U-12 basktbol millimiz medal uğrunda oyuna çıxacaq - FOTO
31 May 11:30
Basketbol

U-12 basktbol millimiz medal uğrunda oyuna çıxacaq - FOTO

Azərbaycan basketbolçuları Gela Darsadze turnirində üçüncü yer üçün mübarizə aparacaq
Yasamalda ilk meydança açıldı: Basketbol hər yerdə olacaq - FOTO
31 May 11:07
Basketbol

Yasamalda ilk meydança açıldı: Basketbol hər yerdə olacaq - FOTO

“Sabah BC”nin təşəbbüsü ilə layihənin ilk ünvanı istifadəyə verilib
12 yaşadək basketbolçulardan ibarət millimiz Kutaisidə keçirilən beynəlxalq turnirə iki qələbə ilə başlayıb
30 May 12:41
Basketbol

12 yaşadək basketbolçulardan ibarət millimiz Kutaisidə keçirilən beynəlxalq turnirə iki qələbə ilə başlayıb

Yarışa iyunun 1-də yekun vurulacaq
Bedri Meriç karyerasını ABF-də davam etdirəcək
30 May 11:03
Basketbol

Bedri Meriç karyerasını ABF-də davam etdirəcək

“Şəki”nin sabiq çalışdırıcısına yeni vəzifə verilib
“Təkcə “Sabah”a yox, bütün Azərbaycan basketboluna kömək etmək istəyirəm” - Lazar Spasiçin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
29 May 14:32
Basketbol

“Təkcə “Sabah”a yox, bütün Azərbaycan basketboluna kömək etmək istəyirəm” - Lazar Spasiçin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Serbiyalı mütəxəssis üç il “Sabah”ın uğurları üçün çalışacaq
Azərbaycanın basketbol yığmaları Avropa çempionatına Belarusda hazırlaşacaq
26 May 16:55
Basketbol

Azərbaycanın basketbol yığmaları Avropa çempionatına Belarusda hazırlaşacaq

Təlim-məşq toplanışı 26 may - 4 iyun aralığında baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib