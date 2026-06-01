3x3 basketbol üzrə Dünya Kuboku: Millimiz Varşavada mübarizəyə qoşulur

Bu gün Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol üzrə milli komandası Polşanın paytaxtı Varşavada start götürən Dünya Kubokunda ilk oyunlarına çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunda yer alan yığmamız turnirdəki ilk sınağında Madaqaskar seçməsi ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:05-də başlayacaq.
Millimiz gün ərzində ikinci matçını isə Niderland komandasına qarşı keçirəcək. Həmin qarşılaşmanın start fiti saat 22:20-də səslənəcək.
Qeyd edək ki, 3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq.