2 İyun 2026
AZ

“Yuventus”un baş məşqçisi rus dilində danışdı - VİDEO

Digər
Xəbərlər
2 İyun 2026 15:14
97
“Yuventus”un baş məşqçisi rus dilində danışdı - VİDEO

İtaliyanın “Yuventus” futbol klubunun baş məşqçisi Luçano Spalletti mətbuat konfransı zamanı rus dilində danışması ilə diqqət çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis gənc azarkeşlərlə görüşdə dillə bağlı suala cavab verərkən rus dilindən istifadə edib.

Uşaq Spallettidən müxtəlif dillərdə danışan futbolçuların olduğu komandanı çalışdırmağın çətin olub-olmadığını soruşub. 67 yaşlı mütəxəssis cavabına rus dilində başlayaraq belə deyib:

“Qələbə əladır, amma biz bunu yenidən etməyə çalışmalıyıq”.

Bu epizod sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Spallettinin Rusiyanın “Zenit” futbol klubunda çalışdığı dövrdə öyrəndiyi dili unutmadığı qeyd edilib.

Qeyd edək ki, Luçano Spalletti 2009-2014-cü illərdə “Zenit”ə rəhbərlik edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda uşaqlara peşəkar idmana qoşulmaq imkanı yaradılıb - FOTO
11:45
Digər

Bakıda uşaqlara peşəkar idmana qoşulmaq imkanı yaradılıb - FOTO

“Gələcəyin çempionları” layihəsi Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş tədbir çərçivəsində keçirilib
Millinin futbolçuları Ulu Öndərin xatirəsini yad ediblər
1 İyun 20:18
Digər

Millinin futbolçuları Ulu Öndərin xatirəsini yad ediblər - FOTO

Futbolçular görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın məzarına da ziyarət ediblər
Hacı Əliyevin kürəyini yerə vurdular: Bakıda Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü qeyd edilib – FOTO/VİDEO
1 İyun 18:23
Digər

Hacı Əliyevin kürəyini yerə vurdular: Bakıda Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü qeyd edilib – FOTO/VİDEO

Bir sıra federasiyalar İçərişəhərdə uşaqlar üçün idman şou-proqramı təşkil edib
AFFA Xankəndidə uşaqlar üçün sosial aksiya keçirdi - FOTO
1 İyun 16:44
Digər

AFFA Xankəndidə uşaqlar üçün sosial aksiya keçirdi - FOTO

Birinci sinfə gedəcək uşaqlara məktəb ləvazimatları hədiyyə olunub
Fərid Qayıbov: “Bakı beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli yarışlara uğurla ev sahibliyi etdi”
1 İyun 10:57
Digər

Fərid Qayıbov: “Bakı beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli yarışlara uğurla ev sahibliyi etdi”

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov may ayını dəyərləndirib
Monzada startda böyük qəza - VİDEO
31 May 23:48
Digər

Monzada startda böyük qəza - VİDEO

“GT World Challenge Europe” yarışının ilk dövrəsində bir neçə avtomobil toqquşub

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq