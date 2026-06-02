“Yuventus”un baş məşqçisi rus dilində danışdı - VİDEO

İtaliyanın “Yuventus” futbol klubunun baş məşqçisi Luçano Spalletti mətbuat konfransı zamanı rus dilində danışması ilə diqqət çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis gənc azarkeşlərlə görüşdə dillə bağlı suala cavab verərkən rus dilindən istifadə edib.
Uşaq Spallettidən müxtəlif dillərdə danışan futbolçuların olduğu komandanı çalışdırmağın çətin olub-olmadığını soruşub. 67 yaşlı mütəxəssis cavabına rus dilində başlayaraq belə deyib:
“Qələbə əladır, amma biz bunu yenidən etməyə çalışmalıyıq”.
Bu epizod sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Spallettinin Rusiyanın “Zenit” futbol klubunda çalışdığı dövrdə öyrəndiyi dili unutmadığı qeyd edilib.
Qeyd edək ki, Luçano Spalletti 2009-2014-cü illərdə “Zenit”ə rəhbərlik edib.
