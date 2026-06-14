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İrina Zaretska: “Həm yaxşı həyat yoldaşı, həm də dünyanın ən yaxşısı ola bilərəm”

Karate
Xəbərlər
14 İyun 2026 23:48
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İrina Zaretska: “Həm yaxşı həyat yoldaşı, həm də dünyanın ən yaxşısı ola bilərəm”

Azərbaycan millisinin karateçisi İrina Zaretska Mərakeşin paytaxtı Rabatda keçirilən Karate1 Premyer Liqasındakı qələbəsini şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qadınların 68 kiloqram çəki dərəcəsində fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxan titullu idmançı sevincini bölüşüb.

“Və bu, qızıl medaldır! Nəhayət, Premyer Liqa mərhələlərində 14-cü qızıl medalımı qazandım. Yenidən fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmaq mənim üçün növbəti qızıl medaldan daha böyük məna daşıyır. Bu, mümkünsüz heç nəyin olmadığına dair düşüncəmin sübutudur”, - deyə Zaretska bildirib.

Karateçi ailə həyatı ilə peşəkar idmanı uğurla birləşdirə bildiyini də vurğulayıb:

“Mən yaxşı həyat yoldaşı, möhtəşəm ana və dünyanın ən yaxşı idmançısı ola bilərəm. Bu möhtəşəm mövsüm və hamınızdan aldığım dəstək üçün təşəkkür edirəm”.

Qeyd edək ki, İrina Zaretska Rabatdakı turnirin finalında inamlı qələbə qazanaraq qızıl medala sahib çıxıb.

İdman.Biz
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