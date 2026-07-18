“Olimpiya Ümidləri” beynəlxalq karate turnirinin açılış mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO

Bu gün Gəncə şəhərində yerləşən Gəncə Olimpiya İdman Sarayında karate üzrə “Olimpiya Ümidləri” beynəlxalq turnirinin təntənəli açılış mərasimi keçirilib.
İdman.Biz-in bölgə müxbirinin məlumatına görə, turnirdə bir sıra ölkələrdən gələn idmançılar iştirak edirlər. Beynəlxalq yarış gənc karateçilərin yarış təcrübəsinin artırılması, idmançılar arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq idman əməkdaşlığının inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır.
İki gün davam edəcək turnirdə müxtəlif yaş kateqoriyaları üzrə qaliblər müəyyənləşdiriləcək.
Yarış 19 iyul tarixində yekunlaşacaq.