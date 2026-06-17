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Karateçilərimiz Avropa çempionatından beş medalla qayıdıblar - FOTO

Karate
Xəbərlər
17 İyun 2026 16:52
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Karateçilərimiz Avropa çempionatından beş medalla qayıdıblar - FOTO

Polşanın Belostok şəhərində keçirilmiş “Kyokuşin (KAY) Senşi Karate” üslubu üzrə Avropa çempionatında yüksək nəticələr əldə edən Azərbaycan Karate Federasiyasının milli komandası Vətənə qayıdıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında təşkil olunan qarşılanma mərasimində media nümayəndələri, idman ictimaiyyətinin təmsilçiləri, federasiya rəsmiləri, məşqçilər və idmançıların ailə üzvləri iştirak ediblər.

Avropa çempionatının yekunlarına əsasən Azərbaycan yığma komandası iki qızıl, iki gümüş və bir bürünc olmaqla ümumilikdə beş medal qazanaraq ölkəmizi beynəlxalq arenada layiqincə təmsil edib.

Gənclər arasında 80 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Cəmil Kazımlı və 70 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Vaqif Bəndəliyev fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksələrək Avropa çempionu adına layiq görülüblər.

Kişilər arasında +90 kq çəki dərəcəsində Kərim Eyubov və gənclər arasında 85 kq çəki dərəcəsində Cavid Kazımlı yarışları ikinci pillədə başa vuraraq gümüş medal əldə ediblər.

Kişilər arasında 70 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Vüqar Sayadov isə üçüncü yeri tutaraq bürünc medal qazanıb.

Milli komanda Avropa çempionatında Azərbaycan Karate Federasiyasının baş katibi, üslub üzrə nümayəndə Qabil Sayadovun və millinin baş məşqçisi Fərhad Məmmədovun rəhbərliyi altında çıxış edib.

Qeyd olunub ki, qazanılan uğurlar ölkədə kyokuşin karate növünün inkişafının, idmançıların peşəkar hazırlığının və sistemli məşq prosesinin nəticəsi olmaqla yanaşı, Azərbaycanın beynəlxalq idman arenasındakı mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verir.

İdman.Biz
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