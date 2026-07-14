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Dünya Kubokunda uğur qazanan karateçilərimiz Vətənə qayıdıblar - FOTO

Karate
Xəbərlər
14 İyul 2026 10:44
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Dünya Kubokunda uğur qazanan karateçilərimiz Vətənə qayıdıblar - FOTO

Bolqarıstanın Varna şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda uğurla çıxış edən Azərbaycan Karate Federasiyasının "Kyokuşin (Kay) Senşi Karate" üslubu üzrə milli komandası Vətənə qayıdıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığma Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Karate Federasiyasının rəsmiləri, idmançıların ailə üzvləri və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri tərəfindən qarşılanıb.

Qeyd edək ki, milli komandamızın üzvü Selcan Babayeva (16-17 yaş, +65 kq) Kyokuşin Karate Dünya Kubokunda uğurla çıxış edərək qızıl medala layiq görülüb.

İdman.Biz
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