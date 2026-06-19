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“Formula-1” Azərbaycan Qran-prisinə əvəzedici tapıb

Formula 1
Xəbərlər
19 İyun 2026 20:02
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“Formula-1” Azərbaycan Qran-prisinə əvəzedici tapıb

“Formula-1” rəhbərliyi 2026-cı il dünya çempionatı təqvimində dəyişikliklər olacağı təqdirdə alternativ planlar hazırlayıb.

İdman.Biz-in rmcmotori.com saytına istinadən verdiyi məlumata görə, 26 sentyabrda Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan Azərbaycan Qran-prisi təhlükə altında olarsa, onun yerini Türkiyədəki mərhələ tuta bilər.

Mənbənin məlumatına görə, təşkilatçılar Yaxın Şərqdə vəziyyətin pisləşəcəyi təqdirdə mövsümün başa çatması üçün artıq ehtiyat plan hazırlayıblar. Bu halda, “İstanbul Park” trası “Formula-1” mərhələsinə ev sahibliyi edə və dünya çempionatı təqviminə gözləniləndən bir il tez qayıda bilər.

Qeyd olunur ki, hazırda Azərbaycan Qran-prisinin ləğvi ilə bağlı heç bir qərar qəbul edilməyib. Bundan əlavə, mənbə regiondakı vəziyyətin sülh yolu ilə həllinə doğru irəlilədiyini təxmin edir. Bununla belə, “Formula-1” rəhbərliyi mövsümün bütün mərhələlərinin keçirilməsini təmin etmək üçün müxtəlif variantları nəzərdən keçirir.

Bundan əlavə, çempionatın son iki yarışında - Qətər və Əbu-Dabidə - çətinliklərin yarana biləcəyi bildirilir. Son iki mərhələnin Portuqaliyadakı Portimaoda keçirilməsi alternativ olaraq nəzərdən keçirilir. Bu trasın üstünlükləri arasında mövcud infrastruktur və Alqarve bölgəsindəki əlverişli hava şəraiti var.

Mənbə həmçinin 2027-ci ildə Monako Qran-prisinin formatında mümkün dəyişikliklərin olduğunu bildirib. Sprint yarışının keçirilməsi variantı nəzərdən keçirilir: sprint seçmə mərhələsi cümə günü, sprintin özü isə şənbə günü səhər baş tuta bilər, ardınca isə əsas yarış üçün ənənəvi seçmə mərhələsi baş tuta bilər.

Lakin bu məlumatın hələlik rəsmi təsdiqi yoxdur. Mənbənin məlumatına görə, Liberty Media bu ideyanı yalnız Monako Knyazlığının nümayəndələri ilə müzakirə edib.

İdman.Biz
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