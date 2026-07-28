“Red Bull” Ferstappenə yeni müqavilə təklif edib

“Red Bull” rəhbərliyi dördqat dünya çempionu Maks Ferstappen ilə yeni uzunmüddətli müqavilə üzərində danışıqlar aparır.
İdman.Biz bu barədə Almaniyanın Bild nəşrinə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, niderllandlı sürücünün hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin sonuna qədərdir, lakin onun 2026-cı il mövsümünün sonunda komandadan vaxtından əvvəl ayrılmasına imkan verən bənd var. Ferstappeni saxlamaq üçün “Red Bull” ona 2029-cu ilin sonuna qədər mövcud erkən xitam seçimi olmadan yeni müqavilə, eləcə də hazırda ildə təxminən 65 milyon avro olan baza maaşının artırılması təklif edib.
Təklifin bir neçə həftə əvvəl sürücüyə və onun rəhbərliyinə çatdırıldığı bildirilir. Rəsmi cavabın olmamasına baxmayaraq, tərəflər danışıqları davam etdirir və gələcək əməkdaşlıqda maraqlıdırlar.