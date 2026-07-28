28 İyul 2026
AZ

“Red Bull” Ferstappenə yeni müqavilə təklif edib

Formula 1
Xəbərlər
28 İyul 2026 00:55
122
“Red Bull” Ferstappenə yeni müqavilə təklif edib

“Red Bull” rəhbərliyi dördqat dünya çempionu Maks Ferstappen ilə yeni uzunmüddətli müqavilə üzərində danışıqlar aparır.

İdman.Biz bu barədə Almaniyanın Bild nəşrinə istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, niderllandlı sürücünün hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin sonuna qədərdir, lakin onun 2026-cı il mövsümünün sonunda komandadan vaxtından əvvəl ayrılmasına imkan verən bənd var. Ferstappeni saxlamaq üçün “Red Bull” ona 2029-cu ilin sonuna qədər mövcud erkən xitam seçimi olmadan yeni müqavilə, eləcə də hazırda ildə təxminən 65 milyon avro olan baza maaşının artırılması təklif edib.

Təklifin bir neçə həftə əvvəl sürücüyə və onun rəhbərliyinə çatdırıldığı bildirilir. Rəsmi cavabın olmamasına baxmayaraq, tərəflər danışıqları davam etdirir və gələcək əməkdaşlıqda maraqlıdırlar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin qalibi oldu - NƏTİCƏLƏR
26 İyul 19:13
Formula 1

Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin qalibi oldu - NƏTİCƏLƏR

Maks Ferstappen ikinci, Andrea Kimi Antonelli isə üçüncü yeri tutub
Müharibə Bəhreyn Qran-prisinin ünvanını dəyişdi: “Formula-1” Sepanqa qayıdır
26 İyul 17:39
Formula 1

Müharibə Bəhreyn Qran-prisinin ünvanını dəyişdi: “Formula-1” Sepanqa qayıdır

Sepanq trası 2017-ci ildən sonra ilk dəfə “Formula-1” yarışına ev sahibliyi edəcək
Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub
25 İyul 22:24
Formula 1

Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub

Əsas yarış iyulun 26-da keçiriləcək
Lyuis Hemilton Piastrini blokladığına görə cəzalandırılıb
25 İyul 21:38
Formula 1

Lyuis Hemilton Piastrini blokladığına görə cəzalandırılıb

Hemilton Piastriyə qarşı qaydaları pozub
“Formula-1”ə FHN-nin 400 nəfərə yaxın şəxsi heyəti cəlb olundu
25 İyul 15:37
Formula 1

“Formula-1”ə FHN-nin 400 nəfərə yaxın şəxsi heyəti cəlb olundu

Bakıda keçiriləcək “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq
“Aston Martin” daha güclü mühərriklərlə mübarizəyə qayıtmaq istəyir
23 İyul 19:01
Formula 1

“Aston Martin” daha güclü mühərriklərlə mübarizəyə qayıtmaq istəyir

Hazırlanan yeni şassi, aerodinamik yeniliklər və çəki azaldılması komandanın vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub