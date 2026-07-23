“Aston Martin” daha güclü mühərriklərlə mübarizəyə qayıtmaq istəyir

Britaniyanın “Aston Martin” komandası yeni texniki paketlə Formula 1-də yenidən mübarizəyə qayıtmağı hədəfləyir.
İdman.Biz “Röyters”ə istinadən xəbər verir ki, komandanın trek üzrə rəhbəri Mayk Krak Macarıstan Qran-prisi üçün hazırlıq işlərindən danışıb. Onun sözlərinə görə, hazırlanan yeni şassi, aerodinamik yeniliklər və çəki azaldılması komandanın vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər.
“Aston Martin” hazırda konstruktorlar çempionatında 11 komanda arasında 10-cu yerdədir və 10 yarışdan sonra cəmi 1 xal toplayıb.
“Son yarışlarda rəqabətdən uzaq idik. Əsas məqsəd yenidən oyuna qayıtmaqdır”, – deyə Krak bildirib.
Komanda avqustun sonunda keçiriləcək Niderland Qran-prisində daha güclü “Honda” mühərriki də əldə edəcək.