25 İyul 2026
AZ

“Formula-1”ə FHN-nin 400 nəfərə yaxın şəxsi heyəti cəlb olundu

Formula 1
Xəbərlər
25 İyul 2026 15:37
72
“Formula-1”ə FHN-nin 400 nəfərə yaxın şəxsi heyəti cəlb olundu

24-26 sentyabr tarixlərində keçirilməsi planlaşdırılan “Formula-1 Qatar Airways Azərbaycan Qran-Prisi 2026” zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) 30-dan çox xüsusi texnikası, eləcə də 400 nəfərə yaxın şəxsi heyətinin cəlb olunması planlaşdırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu FHN Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisi polkovnik-leytenant Elvin Ağayev “Formula-1 Qatar Airways Azərbaycan Qran-Prisi 2026”ya hazırlıq çərçivəsində yanğından mühafizə və xilasetmə üzrə ixtisaslaşmış marşallar üçün keçirilən təlimlər zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, tədbirə hazırlıq çərçivəsində yanğından mühafizə və xilasetmə üzrə ixtisaslaşmış marşallar ümumilikdə 186 nəfərdir.

“Onlardan da 60 nəfəri nazirliyin əməkdaşlarından təşkil olunub”, - o vurğulayıb.

O əlavə edib ki, təlimlərə məqsəd tədbir zamanı baş verə biləcək fövqəladə halların çevik qarşısının alınması məqsədilə təqdimatları olub:

“Təlimin nəzəri hissəsində yanğınsöndürmə, yanğın təhlükəsizliyi qaydaları, eləcə də xilasetmə işlərinin təşkilinə dair marşallara xüsusi təqdimatlar verilib.

Praktiki hissədə isə baş vermiş yanğınların söndürülməsi və şərti olaraq pilotun xilas olunması məqsədilə imitasiyalar həyata keçirilib”.

Qeyd edək ki, Bakıda keçiriləcək “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Aston Martin” daha güclü mühərriklərlə mübarizəyə qayıtmaq istəyir
23 İyul 19:01
Formula 1

“Aston Martin” daha güclü mühərriklərlə mübarizəyə qayıtmaq istəyir

Hazırlanan yeni şassi, aerodinamik yeniliklər və çəki azaldılması komandanın vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər
Kimi Antonelli Belçika Qran-prisinin qalibi oldu
19 İyul 18:57
Formula 1

Kimi Antonelli Belçika Qran-prisinin qalibi oldu

Hemilton pit-stopda mexaniki vurdu
Rassell Hemiltonla qəzanın ardından məyusluğunu gizlətmədi - VİDEO
19 İyul 18:03
Formula 1

Rassell Hemiltonla qəzanın ardından məyusluğunu gizlətmədi - VİDEO

“Mercedes” pilotunun Belçika Qran-prisindəki mübarizəsi ilk dövrədə başa çatıb
Oskar Piastri “Maklaren”in nəticələrinə təsir edən amili açıqladı
14 İyul 11:07
Formula 1

Oskar Piastri “Maklaren”in nəticələrinə təsir edən amili açıqladı

Avstraliyalı pilot küləkli havada MCL40-ın zəif qaldığını bildirib
Montoya Verstappenə “MakLaren”lə bağlı müraciət edib
12 İyul 18:07
Formula 1

Montoya Verstappenə “MakLaren”lə bağlı müraciət edib

Kolumbiyalı sabiq pilot niderlandlı sürücünün Uokinq komandasına keçidinin gözlənildiyi qədər asan olmayacağını düşünür
Toto Volf Rassellə mesaj göndərdi
12 İyul 14:28
Formula 1

Toto Volf Rassellə mesaj göndərdi

“Mersedes” rəhbəri pilotlarını uğursuzluqlardan nəticə çıxarmağa çağırıb

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
23 İyul 21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
23 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi
23 İyul 01:26
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi

Türkiyə təmsilçisini səfərdə çətin oyun gözləyir