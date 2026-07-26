Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin qalibi oldu - NƏTİCƏLƏR

Böyük Britaniyanın “McLaren” “Formula-1” komandasının pilotu Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin qalibi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, 26 iyulda “Hunqarorinq” avtodromunda “Formula-1” üzrə 2026-cı il mövsümünün 11-ci mərhələsi keçirilib. 70 dövrədən ibarət yarışı son dünya çempionu Lando Norris birinci pillədə başa vurub. Bu, britaniyalı pilotun cari mövsümdə ilk qələbəsidir.
“Red Bull” komandasının dördqat dünya çempionu Maks Ferstappen qalibdən 15,080 saniyə geri qalaraq ikinci olub. “Mercedes” komandasının pilotu Andrea Kimi Antonelli isə 18,728 saniyə fərqlə üçüncü yeri tutub.
Yarışda ilk 10-luq belə olub:
1. Lando Norris - “McLaren” - 70 dövrə
2. Maks Ferstappen - “Red Bull” - +15,080
3. Andrea Kimi Antonelli - “Mercedes” - +18,728
4. Şarl Lekler - “Ferrari” - +23,840
5. Lyuis Hemilton - “Ferrari” - +25,540
6. İsak Hadjar - “Red Bull” - +55,488
7. Corc Rassell - “Mercedes” - +57,503
8. Liam Louson - “Racing Bulls” - +1 dövrə
9. Niko Hülkenberq - “Audi” - +1 dövrə
10. Arvid Lindblad - “Racing Bulls” - +1 dövrə
Oskar Piastri, Serxio Peres və Valtteri Bottas yarışı başa vura bilməyiblər. Norris yarışa poul mövqeyindən başlayıb, Piastri isə finişə 13 dövrə qalmış texniki problem səbəbindən mübarizəni dayandırıb.