Toto Volff “Mercedes”in yeni təkmilləşdirmə planını açıqladı

“Formula-1”də çıxış edən “Mercedes” komandasının rəhbəri Toto Volff W17 bolidi üçün hazırlanan əsas təkmilləşdirmələrin mövsümün ikinci yarısında tətbiq olunacağını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Volff yeniliklərin hər yarışda deyil, bolidin sürətinə ən çox təsir göstərəcəyi mərhələlərdə təqdim edilməsinin planlaşdırıldığını deyib. Onun sözlərinə görə, komanda rəqiblərini müəyyən müddət qabaqlamağa imkan verəcək böyük paketlərə üstünlük verir.
“Yenilikləri nə vaxt tətbiq edəcəyimizlə bağlı strateji davranmalıyıq. Əsas məsələ onları hər Qran-priyə gətirmək deyil, performansa ən böyük təsirin hansı mərhələdə olacağını müəyyənləşdirməkdir. Bir təkmilləşdirmə ilə rəqibləri qabaqlayırsan, sonra fərq azalır və digərləri yenidən yaxınlaşırlar”, - deyə Volff bildirib.
“Mercedes”in rəhbəri komandanın büdcə limiti baxımından əlverişli vəziyyətdə olduğunu və yeni detalların hazırlanmasının davam etdiyini vurğulayıb:
“Yeniliklər gətirəcəyik. Nə qədər dəyişiklik edə biləcəyimizi diqqətlə izləyirik. Təkmilləşdirmələri mövsümün ikinci yarısına yönəltməyə çalışdıq. Bunun kifayət edib-etməyəcəyini görəcəyik”.
“Mercedes” mövsüm ərzində ən böyük yenilik paketini Kanada Qran-prisində təqdim edib. Paketə ön qanad, asqı örtükləri, döşəmə və arxa qanaddakı dəyişikliklər daxil olub.
Macarıstan Qran-prisində Kimi Antonelli üçüncü yeri tutub, Corc Rassell isə finişə yeddinci çatıb. “Mercedes” 379 xalla Konstruktorlar Kubokuna liderlik edir və “Ferrari”ni 72 xal qabaqlayır.