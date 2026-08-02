2 Avqust 2026
AZ

“Red Bull”un F1 mövsümünə zəif başlamasının iki səbəbi açıqlandı

Formula 1
Xəbərlər
2 Avqust 2026 13:59
18
“Red Bull”un F1 mövsümünə zəif başlamasının iki səbəbi açıqlandı

Avstriyanın “Red Bull” “Formula-1” komandasının texniki direktoru Pyer Vaşe kollektivin 2026-cı il mövsümünə zəif başlamasının iki əsas səbəbini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı mütəxəssis “Mersedes” və “Ferrari”nin qış fasiləsində daha yaxşı işlədiyini bildirib. O, Maks Ferstappenin 2025-ci ildə çempionluq uğrunda son yarışadək mübarizə aparmasının da yeni bolidin hazırlığına təsir göstərdiyini qeyd edib.

“Red Bull”un RB22 bolidi Melburndakı ilk mərhələdə liderlərdən təxminən bir saniyə geri qalıb. Komanda güc qurğusu və ümumi paketdəki etibarlılıq problemləri səbəbindən ilk üç yarışın ikisini nəticəsiz başa vurub.

Ferstappenin Albert Parkda qazandığı altıncı yer həmin dövrdə komandanın ən yaxşı nəticəsi olub. “Red Bull” ilk üç mərhələdə cəmi 16 xal toplayıb.

Mayami Qran-prisində təqdim edilən aerodinamik yeniliklər və bolidin çəkisinin azaldılması liderlərlə fərqin təxminən yarıya enməsinə kömək edib. Niderlandlı pilot bu mərhələyə ön sıradan başlayıb və sonrakı yarışlarda mütəmadi xal qazanıb.

“Red Bull” Konstruktorlar Kubokunda 177 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb. “Mersedes” 379, “Ferrari” isə 307 xal toplayıb.

Vaşe komandanın mövsümün əvvəlindən irəliləyiş əldə etdiyini, lakin arzulanan səviyyəyə çatmadığını bildirib:

“Əsas məqam mövsümə geridə başlamağımız və sonradan inkişaf etməyimizdir. Komanda böyük iş görüb. Hələ olmaq istədiyimiz yerdə deyilik, ancaq problemləri müəyyənləşdirərək daha yaxşı nəticələr qazanmağa çalışırıq”.

Onun sözlərinə görə, Ferstappenin Lando Norris və Oskar Piastri ilə 2025-ci il çempionluğu uğrunda son mərhələyədək mübarizə aparması “Red Bull”un yeni texniki reqlamentə hazırlıq müddətini azaldıb. Oxşar vəziyyət ötən mövsüm bolidini uzun müddət inkişaf etdirən “Maklaren”ə də təsir göstərib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hemilton rəqiblərinə xəbərdarlıq etdi
29 İyul 11:19
Formula 1

Hemilton rəqiblərinə xəbərdarlıq etdi

Yeddiqat dünya çempionu mövsümün ikinci hissəsinin onun üçün adətən daha uğurlu keçdiyini bildirib
“Red Bull” Ferstappenə yeni müqavilə təklif edib
28 İyul 00:55
Formula 1

“Red Bull” Ferstappenə yeni müqavilə təklif edib

Təklifin bir neçə həftə əvvəl sürücüyə və onun rəhbərliyinə çatdırıldığı bildirilir
Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin qalibi oldu - NƏTİCƏLƏR
26 İyul 19:13
Formula 1

Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin qalibi oldu - NƏTİCƏLƏR

Maks Ferstappen ikinci, Andrea Kimi Antonelli isə üçüncü yeri tutub
Müharibə Bəhreyn Qran-prisinin ünvanını dəyişdi: “Formula-1” Sepanqa qayıdır
26 İyul 17:39
Formula 1

Müharibə Bəhreyn Qran-prisinin ünvanını dəyişdi: “Formula-1” Sepanqa qayıdır

Sepanq trası 2017-ci ildən sonra ilk dəfə “Formula-1” yarışına ev sahibliyi edəcək
Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub
25 İyul 22:24
Formula 1

Lando Norris Macarıstan Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub

Əsas yarış iyulun 26-da keçiriləcək
Lyuis Hemilton Piastrini blokladığına görə cəzalandırılıb
25 İyul 21:38
Formula 1

Lyuis Hemilton Piastrini blokladığına görə cəzalandırılıb

Hemilton Piastriyə qarşı qaydaları pozub

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı
30 İyul 21:52
Futbol

“Zirə” UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matç Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib