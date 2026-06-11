“Formula-1”də mühərrik qaydaları dəyişir

“Formula-1” üzrə dünya çempionatında 2027-ci ildən etibarən mühərrik qaydalarında dəyişiklik ediləcək.
İdman.Biz “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, FIA güc qurğuları ilə bağlı yeni tənzimləmələr paketini açıqlayıb.
Dəyişikliyə əsasən, 2027-ci ildən bolidlərdə daxiliyanma mühərriki ilə elektrik sistemləri arasındakı güc bölgüsü dəyişəcək. Hazırkı balans 2027-ci ildə 58:42 nisbətinə gətiriləcək. 2028-ci ildən isə bu göstərici 60:40 olacaq.
Yeni qaydalara görə, daxiliyanma mühərrikinə yanacaq axını 2027-ci ildə beş faiz, 2028-ci ildə isə 13 faiz artırılacaq. Bu addım batareya sistemlərinə düşən yükü azaltmaq və yarışlarda enerji idarəetməsinin təsirini zəiflətmək məqsədi daşıyır.
FIA prezidenti Məhəmməd bin Sulayem dəyişikliklərlə bağlı açıqlamasında komandaların, “Formula-1” rəhbərliyinin və mühərrik istehsalçılarının konstruktiv mövqe sərgilədiyini bildirib.
O, yeni tənzimləmələrin həm texnoloji inkişafı, həm də daha maraqlı yarışları dəstəkləməyə xidmət etdiyini vurğulayıb.
Qayda dəyişiklikləri iyunun 23-də Dünya Motor İdmanı Şurasının təsdiqinə təqdim olunacaq.